Avete provato il nuovo Gratta e Vinci che fa vincere fino a 2 milioni di euro? Ed ecco come si gioca

Con il 2023, iniziano ad uscire dei nuovi Gratta e Vinci dove poter tentare la fortuna. Adatti a tutte le tasche. Il primo, ad esempio, costa 10 euro, ma ti può far vincere fino a 2 milioni di euro. Si gioca così e queste sono le probabilità di fare la grattata vincente

Anno nuovo, vita vecchia. Almeno, per quello che riguarda la nostra caccia alla fortuna. Ovvero, inseguire un guadagno facile, magari con una semplice grattata dal tabaccaio.

Ogni mese, del resto, chi ama il Gratta e Vinci sa che vengono messi, in vendita, nuovi concorsi. Non solo cartacei, ma anche online. Perché, e non tutti lo sanno, si può grattare anche virtualmente, con il proprio pc o smartphone e vincere euro reali.

Ecco come si gioca al nuovo Gratta e Vinci uscito a gennaio e che costa 10 euro

Che poi su quale Gratta e Vinci convenga comprare la risposta è incredibile. Avete provato il nuovo Gratta e Vinci che fa vincere fino a 2 milioni di euro? Questo mese, infatti, è uscito il primo nuovo Gratta e Vinci del 2023. Si chiama ORO 24 Carati ed è una lotteria istantanea cartacea. Nel senso che si gioca con tradizionale tagliando da grattare, che si compra, ad esempio, dal tabaccaio o in edicola. Non è economico visto che costa 10 euro, ma mette in palio un premio massimo di ben 2 milioni di euro. Il che, a tanti, cambierebbe la vita. Anche se ci si potrebbe accontentare pure dei premi minori, come quello da 100mila euro che è il secondo.

Giocare è facile. Nel tagliando, abbiamo a disposizione una riga con dei Numeri Vincenti da scoprire. Una volta grattati, la nostra speranza sarà quella di trovarli nella cartella comprata. Sono venti i nostri numeri, infatti, nascosti sotto dei lingotti. Si vince, naturalmente, se dovessimo trovare uno o più Numeri Vincenti sotto i lingotti.

Attenzione a non cadere nella Ludopatia e incrociamo le dita con i moltiplicatori

Prima di procedere con la spiegazione di come si giochi, va ricordato che non si deve esagerare con il gioco. La Ludopatia è una malattia pericolosa e farsi prendere troppo la mano dal gioco è qualcosa sulla quale dobbiamo sempre vigilare.

Tornando al nostro ORO 24 Carati, ci sono anche 4 Moltiplicatori. Uno è X2, uno X3, uno X5 e uno X10. Se, grattandoli, troveremo un Numero Vincente, il nostro premio si moltiplicherà per il valore del moltiplicatore. Non solo. Sono anche presenti due giochi Bonus che ci permettono di vincere altri 100 euro.

Avete provato il nuovo Gratta e Vinci che fa vincere con una buona frequenza? Ecco quale

Perfetto, ma con quali probabilità di vittoria? Perché 10 euro non sono una cifra adatta a tutti. Premesso che i 2 milioni li vince 1 biglietto ogni 8.800.000 tagliandi, quindi eventualità molto rara, vediamo gli altri premi. Anche premi sopra i 10mila euro non sono facili da trovare. Ovvero, sono nascosti in 1 biglietto ogni 888.000 stampati.

Per quelli da 501 euro fino 10mila, invece, la probabilità di vincita è migliore. Stiamo parlando, infatti, di 1 biglietto ogni 17.012. La cosa interessante è che 1 biglietto ogni 8,36 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 20 euro in su. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi.