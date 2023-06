Vuoi risparmiare sulla crema solare? Ecco l’errore da evitare assolutamente 

Le tanto agognate vacanze si avvicinano, ma purtroppo portano con sé spese inaspettate. Fortunatamente esistono i trucchetti per non sforare il budget: se vuoi risparmiare sulla crema solare, ecco come fare.

Segui questi consigli se vuoi risparmiare sulla crema solare

Molti di noi hanno in casa almeno un tubetto di crema solare avanzato dall’estate precedente. Eppure, prima di partire per le vacanze, ne compriamo uno nuovo. Il motivo è che l’etichetta sulla confezione ci avvisa che il prodotto non andrebbe più utilizzato dodici mesi dopo l’apertura. Ma è proprio così?

Si sono posti questa domanda anche gli esperti di Altroconsumo, che hanno sottoposto a svariati test di laboratorio alcune creme solari di buona qualità. Il risultato è sorprendente: tutti i prodotti, a un anno di distanza dall’apertura, mantengono intatte le proprie caratteristiche. A rimanere inalterate non sono solo l’odore e la consistenza, ma anche l’efficacia. Infatti sia il fattore di protezione SPF che il livello di protezione dai raggi UVA non cambiano.

Insomma, se vuoi risparmiare sulla crema solare evita l’errore di comprarne una nuova ogni anno. Ma, prima di utilizzare un prodotto vecchio, fai qualche piccola verifica. Assicurati che l’odore, l’aspetto e la consistenza non siano cambiati. In particolare, la crema non deve essere più acquosa del dovuto, e il colore non deve tendere al marroncino. In più, se dopo una giornata al sole dovessi notare che la crema non ha funzionato a dovere, liberatene immediatamente.

Inoltre, è importante specificare che questo consiglio vale per i prodotti di buona qualità, e che è indispensabile conservarli nella maniera corretta. Vediamo come fare.

Come conservare le creme solari per farle durare di più

Un primo consiglio per conservare al meglio la crema solare è ricordarsi di scrivere sulla confezione con un pennarello indelebile la data di apertura. In questo modo, anche se non è presente una data di scadenza, sapremo sempre quanto è vecchio il prodotto.

Quando portiamo la crema con noi è importante non esporla alla luce diretta del sole o al calore eccessivo. Evitiamo dunque di lasciarla in macchina, soprattutto sul cruscotto.

Anche in spiaggia, meglio tenere la confezione all’ombra, oppure avvolgerla in un asciugamano o addirittura metterla nella borsa frigo. Dopo aver applicato il prodotto, ricordiamoci di chiudere subito la confezione.

Infine, in casa bisogna scegliere per la crema un luogo fresco e asciutto. Molti pensano che il mobiletto del bagno sia il posto adatto, ma in realtà sarebbe sconsigliato, perché il bagno è la stanza più umida della casa.

In ogni caso, anche seguendo tutti questi consigli, arriverà comunque il giorno in cui la crema solare perderà la sua efficacia protettiva. Ma non è comunque detto che la si debba buttare!

Cosa fare con la crema solare avanzata

Se la crema solare non è più efficace come un tempo, ma non ha ancora cambiato consistenza, colore o odore, possiamo comunque utilizzarla come lozione per il corpo. Infatti la maggior parte delle creme solari hanno anche delle proprietà idratanti. In questo modo eviteremo di acquistare un prodotto in più!

La crema solare avanzata può anche essere un’ottima soluzione di emergenza per depilarsi con la lametta se siamo rimasti senza l’apposita schiuma.

Infine, ha degli usi sorprendenti per le pulizie di casa! Insomma, la crema solare dell’anno scorso non va assolutamente buttata.