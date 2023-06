Le migliori creme solari per l’estate 2023? Ecco quali acquistare secondo gli ultimi test

Quali creme solari acquistare creme per proteggere la pelle di adulti e bambini e ottenere anche un’abbronzatura più duratura? Ecco i risultati di alcuni recenti test che hanno analizzato 36 creme e spray solari ad alta e altissima protezione, presenti in commercio.

La crema solare si dovrebbe utilizzare tutti i giorni e non solo in estate, tuttavia è proprio quest’ultima, la stagione in cui bisogna proteggere la pelle con maggior cura. Ma quale prodotto scegliere? Il mercato offre tantissime varianti e non sempre, alla fine, si porta a casa un prodotto che davvero soddisfa le esigenze della nostra pelle. Per questo motivo, gli esperti di Altroconsumo hanno messo alla prova le creme più famose e gettonate che si acquistano facilmente anche al supermercato.

Dopo i test, gli esperti sono stati in grado di stilare tre classifiche differenti: una per le protezioni 30, una per le protezioni 50 e infine le protezioni 30 spray. Vediamo di che si tratta.

Le migliori creme solari per l’estate 2023 secondo gli ultimi test (maggio 2023)

Dopo aver riportato le classifiche dei prodotti più disparati (dai prodotti migliori per eliminare il calcare, alle merendine più buone con meno zuccheri), arriva anche la classifica delle migliori creme solari.

Diversi sono i parametri sui quali si è basato lo studio. Innanzitutto, il livello di protezione, la qualità globale della crema e il costo. Altro aspetto tenuto molto in considerazione: la qualità degli ingredienti e la loro sicurezza. Inoltre, i test hanno valutato anche l’impatto ambientale di ciascun prodotto in commercio. Infine, uno sguardo anche al packaging (ecologico o meno).

In vetta alla classifica delle migliori creme solari si piazza: per i solari ad alta protezione, Spf (sun protection factor) 50+, il primo in classica è il Bambini Latte Spray Solare Idratante 50+ con un costo che oscilla dagli 11,90 euro a 19,90 euro per 175 ml.

Tra i latti Spf 30, il migliore nei test risulta il Nivea Sun Protect & Hydrate 30. In commercio si trova con un prezzo che oscilla tra i 14,90 euro e i 15,99 euro per 200 ml di prodotto.

Infine, conquista il titolo di migliore del test tra i solari spray con protezione 30, il Decathlon Active 30 Solaire Sun Spray. Questo prodotto al supermercato costa 9,90 euro per 150 ml. Dunque, ecco le migliori creme solari secondo i test per l’estate 2023.