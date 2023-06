Vuoi un make up naturale e luminoso? Scopri i segreti di Melissa Satta per l’estate

Nella stagione estiva spesso di giorno basta l’abbronzatura per apparire a posto. Se non vogliamo truccarci, almeno applichiamo una crema solare per proteggerci dai raggi UV. La sera è bello però esaltare la bellezza del viso con un po’ di make up. In pochi passaggi possiamo eseguire tra tanti qualche consiglio di Melissa Satta.

Per ottenere un buon trucco bisogna innanzitutto curare la pelle. Dev’essere pulita e idratata. Andrebbe detersa la mattina con un prodotto adatto. La sera ricordiamoci sempre di struccarci. A 20, 30 o 50 anni è importante eseguire una beauty routine per un viso sano e bello.

Come preparare la pelle al trucco

Sono tante le star che si prendono cura della propria pelle da sole a casa. Pensiamo a Jennifer Lopez e a Gwyneth Paltrow.

Anche Melissa Satta ha svelato di recente come si trucca spesso per uscire la sera in estate. La modella e conduttrice in un video tutorial per Vogue consiglia sempre di iniziare con la detersione. Lei usa una mousse. Poi è la volta di un siero e del contorno occhi, senza dimenticare una crema base idratante da stendere con un lieve massaggio. Melissa Satta consiglia di metterla anche sul collo.

Ora tocca a uno dei suoi segreti, il burrocacao, per avere labbra morbide tutto l’anno. Dopo ecco un altro step, il fondotinta. La Satta a volte mischia due prodotti di tonalità diverse sul dorso della mano. Questo gesto è utile per ottenere un colore simile a quello della sua pelle. Poi lo stende con un pennello e lo sfuma verso il collo. Per finire la base applica anche un correttore, soprattutto sul contorno occhi, sopra il labbro superiore e sulle rughe nasolabiali. Ora è il turno della terra in crema, che applica soprattutto sotto gli zigomi e verso le tempie. Il blush sarà rosa pesca.

Vuoi un make up naturale e luminoso? Scopri i segreti per le serate estive

Passando agli occhi, la base che usa Melissa per un trucco naturale è un beige chiaro. Dopo con un applicatore a spugnetta passa un marrone dalla metà della rima della palpebra verso l’esterno e un po’ nella piega superiore. La matita marrone può andare a sottolineare la parte inferiore dell’occhio. Dopo il mascara sulle ciglia è il turno delle sopracciglia, da pettinare ed eventualmente ripassare con una matita.

Vuoi un make up naturale e luminoso? Scopri i segreti finali di Melissa. Lei usa due illuminanti. Quello più scuro lo applica al centro della palpebra. L’illuminante più chiaro lo mette sopra lo zigomo verso le tempie e sull’arco di Cupido. Un po’ di prodotto va anche sul dorso del naso.

Specialmente nelle sere estive lo applica sulla scollatura, insistendo sulle clavicole. Melissa Satta termina questo make up naturale con un gloss sulle labbra.

Con pochi passaggi, quindi, otterremo un aspetto curato e naturale. Il tocco in più prima di uscire è il profumo.