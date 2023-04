Vuoi pulire casa velocemente e senza fatica? Il rivoluzionario metodo americano ti cambierà la vita: bastano 20 minuti al giorno!

La casa è il nostro porto sicuro, il luogo nel quale rifugiarci e prenderci del tempo per noi. Come ben sappiamo, mantenere la casa sempre in ordine, pulita e profumata, è un lavoro noioso e che richiede molto tempo. Tante persone vivono il momento delle faccende domestiche con ansie e stress. Ecco perché oggi vogliamo suggerirti un metodo a dir poco geniale e innovativo per risolvere questo problema così comune.

Un imprevisto dell’ultimo minuto o un ospite improvviso possono gettarci nel panico quando dobbiamo pulire casa. Se sei stanca di avere una casa disordinata e poco pulita, con questo articolo scoprirai come rimediare. Non serve molto tempo per fare le pulizie e riordinare se lo fai nel modo giusto. Infatti, con 3 semplici regole potrai ottenere il massimo dei risultati con il minimo sforzo. Sei curioso di saperne di più? Continua a leggere qui di seguito.

Vuoi pulire casa velocemente? Ecco da dove iniziare e come procedere

Questo metodo è pensato per tutti quelli che lavorano e hanno poco tempo e voglia da dedicare alla pulizia della casa. Una volta appreso questo metodo sarà difficile tornare indietro e fare le pulizie diventerà una vera e propria routine. Questo straordinario sistema nasce negli Stati Uniti e si chiama FlyLady. Mettendolo in pratica, impiegherai meno di mezz’ora al giorno per le pulizie di casa. Il segreto consiste nel dividere la casa in 5 aree: la zona giorno, la cucina, i bagni, le camere da letto e gli spazi esterni. Dovrai dedicarti ad una di queste ogni giorno.

Il trucco consiste nel togliere il disordine ogni giorno da una di queste stanze e poi spolverare e lavarle per un tempo massimo di 20 minuti. Per evitare di fare delle maratone di pulizia, utilizza un timer. Se all’inizio ti sembrerà impossibile farcela in 20 minuti, con il tempo riuscirai a perfezionare la tecnica. In questo modo, arriverai a fine settimana con una casa pulita e ordinata senza fatica.

Inoltre, sarà fondamentale fare un planning delle attività straordinarie come, ad esempio, la pulizia di vetri, piastrelle e lampadari. Cerca di dividerle su base settimanale in modo che non gravino eccessivamente sul resto delle faccende.

Questo metodo funziona: ecco perché dovresti provarlo

Se vuoi pulire casa velocemente il trucco sta nel fare qualcosa ogni giorno. Questo metodo funziona perché le faccende domestiche diventeranno una routine e, dedicandoci circa 20 minuti al giorno, non saranno motivo di stress.

Sappiamo bene che è impossibile pulire tutta la casa da cima a fondo ogni giorno. Ecco perché il metodo FlyLady è il migliore e ti permetterà di vivere serenamente il momento delle pulizie.

Un trucco in più per avere la casa pulita più a lungo

Come sappiamo, il nemico numero uno della casa è la polvere. Se spolverare ti porta via troppo tempo e vuoi avere mobili e pavimenti liberi dalla polvere a lungo, prova questo trucchetto.

Pulisci le superfici e i mobili usando una soluzione a base di acqua, sapone di Marsiglia e bicarbonato di sodio. Vaporizzala su un panno in microfibra e detergi le superfici. In questo modo, creerai uno strato isolante che tarderà l’accumulo della polvere sui mobili. Inoltre, l’azione elettrostatica del panno aiuta a catturare più facilmente la polvere.