Pulire bene la cucina in soli 20 minuti? È possibile con l’antico metodo orientale che ti cambierà la vita in 5 passaggi!

Come pulire bene la cucina in soli 20 minuti-proiezionidiborsa.it

Il nostro tempo libero spesso è davvero scarso e l’idea di passare ore e ore a pulire, lavare e stirare non ci alletta. Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione sulla pulizia di uno dei cuori pulsanti della casa: la cucina. Ecco perché sveleremo un metodo efficace che ci permetterà di risparmiare tempo, soldi e fatica.

I nostri impegni quotidiani ci lasciano poco tempo a disposizione per prenderci cura della casa. Quando torniamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro, vorremmo poter trascorrere il nostro tempo libero in compagnia di famiglia e amici. Tuttavia, anche la casa ha bisogno di cure e attenzioni e, che ci piaccia o no, dobbiamo trovare il tempo per pulire.

Quello di cui parleremo oggi è un metodo che arriva da lontano e che ti aiuterà moltissimo nelle faccende domestiche. Se anche tu sei stanco di perdere un sacco di tempo a pulire, continua a leggere qui di seguito.

Pulire bene la cucina in poco tempo: ecco il metodo rivoluzionario da provare all’istante

Gli ambienti puliti creano armonia e ci permettono di vivere bene. Ecco perché in Oriente, in paesi come Cina e Giappone, sono soliti usare un metodo per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Partiamo da un presupposto: per ottenere una casa pulita senza fatica è necessario rimuovere quanti più oggetti superflui. Più uno spazio è vuoto, più è semplice pulirlo velocemente. Pertanto, cerca di mantenere gli ambienti ordinati. Inoltre, concentrati su ciò che stai facendo non lasciandoti distrarre: in questo modo ottimizzerai i tempi.

Piastrelle ed elettrodomestici: ci credi che bastano solo 11 minuti per pulire tutto?

Inizia dalle piastrelle, spesso piene di aloni e macchie di unto. Partendo da qui eviteremo che polvere e schizzi potranno cadere a terra e sulle superfici sporcando nuovamente. Per rimuoverle bene e pulire a fondo, inumidisci un panno con acqua tiepida, strizzalo e vaporizzaci sopra dell’alcol etilico. Con una sola passata, riuscirai a togliere tutte le macchie e a disinfettare le superfici. In questo modo, perderai soltanto 3 minuti.

Infine, passiamo agli elettrodomestici. Parliamo dunque di frigorifero, forno e microonde. Anche qui tracce di unto e sporco incrostato sono all’ordine del giorno. Per risparmiare tempo, realizziamo un prodotto naturale molto efficace da vaporizzare sulle superfici interne ed esterne.

Unisci 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, il succo di un limone e un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido. Detergiamo gli elettrodomestici con una spugna morbida e dopo aver asciugato con un panno asciutto, avremo una cucina splendente e profumata. In 8 minuti avrai pulito tutto.

Piani di lavoro e pavimenti: 8 minuti per avere una cucina perfettamente pulita

Passiamo ai piani di lavoro, ovvero il piano cottura, il lavello e il tavolo. Per ottenere un risultato ottimale, inumidisci un panno in microfibra con una soluzione a base di aceto e tea tree oil. Con una sola passata avrai superfici pulite, profumate e libere dai germi. In media, questo lavoro richiede 5 minuti usando questo metodo.

Infine, per pulire bene la cucina terminiamo il lavoro lavando i pavimenti: bastano 3 minuti. Per ottenere un buon risultato senza fatica basta versare in un secchio d’acqua calda un bicchiere d’aceto di alcol. Usa questa soluzione che non lascia aloni, ma soltanto un pavimento brillante e senza macchie.