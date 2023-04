Dimagrire dopo Pasqua e avere la pancia piatta: addominali scolpiti in 11 minuti con l’allenamento di Kendall Jenner

Dimagrire dopo Pasquetta e Pasqua con soli 11 minuti di allenamento al giorno e una dieta equilibrata è possibile. Come? Potresti provare a prendere spunto dalla workout routine della bellissima Kendall Jenner.

La modella Kendall Jenner ha un fisico invidiabile per la maggior parte delle ragazze.

Oltre alla genetica i suoi segreti sono sicuramente l’attività fisica e una dieta specifica seguita con costanza e attenzione.

Insomma, dietro il suo fisico perfetto c’è anche tanto duro lavoro. Prova a prendere spunto dalla sua routine di allenamento per rimetterti in forma dopo le festività.

Con soli 11 minuti di lavoro al giorno e una dieta corretta potresti smaltire presto i chili in eccesso.

Dimagrire dopo Pasqua e avere la pancia piatta: l’allenamento di Kendall Jenner

Tutte le modelle dedicano molto tempo all’attività fisica. Si pensi, tra quelle più in voga, anche a Gigi Hadid e a Miranda Kerr.

Tuttavia, ci sono alcuni circuiti di allenamento che impiegano davvero poco tempo e che possono essere imitati da tutti anche a casa.

Un esempio ne è quello che ti stiamo per illustrare, che ti impiegherà poco più di 10 minuti di tempo. Pertanto è adatto anche ad una persona che lavora e/o ha figli cui badare.

In cosa consiste

Gli esercizi del circuito mirano a scolpire e rinforzare l’addome. Ricorda che dovrai anche seguire una dieta apposita o non otterrai risultati.

Soprattutto, è importante non sovrastimare le calorie bruciate e finire dunque abbuffarsi.

Il primo esercizio è il plank sugli avambracci, che deve essere mantenuto per circa 30 secondi di tempo. Segue un altro plank, stavolta sulle mani, da mantenere per altri 30 secondi.

Quindi, procedi con 15 secondi di plank laterale. Da questa posizione, esegui 5 addominali per lato. Per farlo, posati una mano su un fianco e abbassa lentamente le anche, per poi tornare in posizione di partenza.

Torna in posizione sulle mani ed esegui 15 secondi di plank alternato braccia/gambe. Per eseguirlo dovrai alzare a turno un braccio e una gamba.

Resta in posizione di plank ed esegui 15 secondi di rocking plank, che consiste nell’oscillare davanti e dietro sulle punte dei piedi.

Infine, mantieni la posizione di plank e porta il ginocchio al gomito. Ripeti questo esercizio 5 volte per lato.

Ora tocca ai crunches

Fatto questo esercizio, sarai quasi alla fine dell’allenamento. Adesso dovrai solo fare diverse serie di addominali e avrai finito.

Comincia con 20 addominali classici. In seguito, 30 a bicicletta e 20 verticali. Seguono 15 addominali a rana, 15 con torsione del busto e 15 single leg raises.

A questo punto non resta che farti un applauso, perché avrai completato il circuito.

Come hai visto, si tratta di un allenamento molto intenso per una principiante, ma che si svolge in 10-11 minuti. Quindi, ecco come dimagrire dopo Pasqua e avere la pancia piatta grazie all’allenamento di Kendall Jenner.