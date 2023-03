Sparisce la polvere da mobili e pavimenti: il segreto dei musei e quello ecologico dell’Africa

Come far sparisce la polvere da mobili e pavimenti-proiezionidiborsa.it

In casa c’è sempre la presenza di polvere che aumenta il lavoro delle faccende domestiche. Ogni volta bisogna rimuoverla da mobili e suppellettili e dal pavimento. Tuttavia ci sono alcuni trucchi che ci aiuteranno a dire addio alla polvere. Vediamo il sistema dei grandi musei e quello africano delle piante.

Ci sono diversi modi per eliminare la polvere dai mobili di casa. Ma gli attrezzi giusti da utilizzare sono soprattutto 3.

Rimuovere la polvere dai mobili, 3 attrezzi che funzionano

I panni in microfibra sono particolarmente efficaci nell’attrarre e trattenere la polvere. Li puoi utilizzare per pulire i mobili delicati, come quelli in legno, per evitare di graffiarli.

Se poi la polvere si accumula su tessuti o tappeti, puoi prendere l’aspirapolvere per rimuoverla. In questo modo, eviterai che la polvere passi in altre parti della casa.

Un altro attrezzo molto utile è il piumino. Funziona a meraviglia per rimuovere la polvere da superfici ampie e lisce, come i mobili lucidi.

Togliere la polvere tutti i giorni è faticoso, perciò è meglio trovare un sistema che impedisca alla polvere di posarsi.

Come impedire alla polvere di posarsi sui mobili

La polvere tende a depositarsi più facilmente in ambienti umidi. Meglio allora ridurla utilizzando un deumidificatore, soprattutto nel bagno e in cucina dove si accumula più umidità. Inoltre, aeriamo regolarmente la casa aprendo le finestre.

Evitiamo anche di mettere molti oggetti sui mobili, perché più ce ne sono e più polvere si accumula.

Preparare una soluzione antistatica per i mobili

Ecco una ricetta per preparare una soluzione antistatica fatta in casa per far sparire la polvere da mobili e pavimenti.

Ci occorrerà:

1 tazza di acqua distillata o leggera;

1 tazza di alcool isopropilico o sostituto;

1 cucchiaio di ammorbidente.

La preparazione è semplice: mescoliamo tutti gli ingredienti in un contenitore pulito e a tenuta stagna e agitiamo bene la soluzione.

Per utilizzare la soluzione antistatica, basta spruzzarne una piccola quantità sulla superficie da trattare e asciugare con un panno morbido e pulito. Questa soluzione aiuterà a ridurre l’accumulo di polvere sui mobili e sulle altre superfici della casa.

Al posto dell’alcol isopropilico possiamo utilizzare delle alternative. Tuttavia l’alcool isopropilico è un ingrediente utile nelle soluzioni antistatiche, in quanto aiuta a ridurre l’accumulo di polvere sulle superfici.

Fra le alternative all’alcool isopropilico c’è l’aceto bianco. Si può mescolare una parte di aceto bianco con due parti di acqua distillata e spruzzare sulla superficie da pulire.

Va bene anche il succo di limone, che è un acido naturale per ridurre l’accumulo di polvere. Mescoliamo una parte di succo di limone con tre parti di acqua distillata.

Il trucco antistatico dei musei

In alcuni musei utilizzano la glicerina per pulire le superfici del mobili da esposizione. Mischiamo bene alcune gocce di glicerina con due cucchiaini di olio di semi di mais o girasole o soia. Creiamo così un composto antistatico. La glicerina di per sé attira la polvere, ma mischiata agli acidi grassi dell’olio, forma delle sostanze antistatiche. Possiamo sia utilizzarla sulla mobilia, sia metterla nell’acqua di lavaggio dei pavimenti. Avremo in questo modo anche un effetto brillante.

Sparisce la polvere da mobili e pavimenti: un detergente per pavimenti

Per i pavimenti possiamo preparare questa soluzione con i seguenti ingredienti:

1 tazza di aceto bianco;

1 tazza di acqua distillata;

1/4 di tazza di alcool isopropilico (o sostituto come succo di limone o ammorbidente per tessuti);

10 gocce di olio essenziale di lavanda (o un altro olio essenziale preferito).

Mescoliamo l’aceto bianco, l’acqua distillata e l’alcool isopropilico in una bottiglia spray. Aggiungiamo le gocce di olio essenziale di lavanda e agitiamo bene per mescolare gli ingredienti.

Poi spruzziamo la soluzione sulla superficie del pavimento e passiamo un panno umido per pulire il pavimento. Lasciare asciugare il pavimento all’aria con un po’ di corrente.

Questa soluzione detergente e antistatica si può utilizzata sia prima che dopo il lavaggio dei pavimenti. In più aiuta a ridurre l’accumulo di polvere e mantenere le superfici più pulite e brillanti.

Il sistema africano delle piante

In alcune zone dell’Africa vi è un grande accumulo di polvere. Per evitare che entri in casa si utilizzano delle tende bagnate all’ingresso delle porte, in questo modo sparisce la polvere da mobili e pavimenti. All’interno della casa si posizionano alcune piante che catturano la polvere.

Tra queste c’è la palma da dattero e il ficus. Altre piante catturapolvere che possiamo mettere in casa sono la Sansevieria e la Dracena. La Sansevieria o Lingua di suocera, è in grado di assorbire le sostanze chimiche presenti nell’aria e di ridurre la

presenza di polveri sottili.

La Dracena, nota anche come Palmierino, è in grado di purificare l’aria e di eliminare le sostanze tossiche presenti nell’ambiente domestico. Inoltre assorbe l’umidità, cosa che la rende un rimedio ideale per ridurre l’accumulo di polvere nelle zone più umide della casa.