Vuoi perdere da 300 a 500 calorie in un’ora sola? Lo sport giusto per te è proprio questo ed è il più divertente

Pensi che dimagrire divertendosi sia una missione del tutto impossibile? Lo sport ti annoia e non lo fai mai in maniera costante? Allora ecco l’attività fisica che ti piacerà così tanto che non l’abbandonerai più.

Fare sport dovrebbe essere una priorità per chiunque. Eseguire attività fisica in maniera regolare, infatti, ci aiuta non solo a mantenerci in forma, ma anche a prevenire malattie cardiache e di altro tipo. Nonostante questo, però, molti di noi faticano a praticare sport con regolarità. Sarà perché alcuni di noi lo vedono come un obbligo, altri come un passatempo noioso, fatto sta che non tutti praticano sport con piacere. Va detto, e questo è ovvio, che non esistono scorciatoie, e che ogni risultato prevede sacrifici fatti con impegno e costanza.

È anche vero, però, che esiste uno sport che ci aiuterebbe a perdere calorie in poco tempo, e a farci divertire, allo stesso tempo. Chi ama ballare adorerà quest’attività fisica, da fare in compagnia ma anche da soli. Che permetterà di rimanere in forma, allenare il corpo e sfogare lo stress. Sveliamo subito il nome di questa bellissima e divertentissima attività.

Vuoi perdere da 300 a 500 calorie in un’ora sola? Ecco qual è la danza più adatta per bruciare calorie e tornare in forma

Il ballo è una delle discipline più divertenti e coinvolgenti, amato da persone di tutte le età. Se però cercassimo un tipo di danza utile anche a bruciare calorie in modo veloce e immediato, quello sarebbe sicuramente l’hip hop. Questo tipo di danza nasce all’incirca negli anni ’70 come ballo di strada, e la sua parola d’ordine è “libertà”.

Quest’ultima la si ritrova nei movimenti, ampi e ritmati, ma che prevedono un ottimo controllo del corpo ed evidenti doti fisiche. Proprio per poter rispettare la libertà dei movimenti dell’hip hop, è importante indossare un abbigliamento comodo e sportivo, con pantaloni comodi e magliette morbide, che lascino il maggior spazio d’azione possibile.

Ma quante calorie si perdono con l’hip hop?

Tutti gli amanti dell’hip hop, nonostante la passione, sanno bene quanto lavoro e dedizione ci sia dietro ad una coreografia ben fatta e portata a termine. In termini di fisico, quest’attività prevede un grande dispendio di energie, che si traduce in una grande quantità di calorie bruciate. Nel dettaglio sarebbero circa 400 le calorie bruciate mediamente durante un’ora di hip hop.

Per questo, se vuoi perdere da 300 a 500 calorie in un’ora sola devi fare proprio questo sport. Oltre a questo, dovremmo ricordarci di mangiare piatti leggeri e salutari, che ci aiuteranno nel nostro obiettivo di restare in forma.

Un’altra disciplina divertente e che ci aiuterà a bruciare calorie

Prende spunto dall’hip hop anche un’altra bellissima attività sportiva, ovvero la videodance. Quest’attività nasce proprio per chi ha l’obiettivo di danzare davanti alla telecamera, su basi di musica commerciale e del mondo pop.

Proprio perché è pensata per rivolgersi alla telecamera, la videodance necessità di una buona mimica ed espressività. Ecco perché anche questo è uno sport spassosissimo, che ci aiuterà a bruciare calorie divertendoci.