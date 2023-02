Capelli rosa chiaro, scuro, pastello e sfumati: come ottenerli da sola a casa se sei bionda

La moda dei capelli rosa ti piace, vorresti provare ma non sei sicura di rivolgerti al parrucchiere per un cambiamento così drastico. Se sei bionda puoi fare una prova a casa da sola, utilizzando un prodotto che non ti aspetti.

Negli ultimi anni, un particolare colore si è fatto strada tra la moda capelli. Si tratta del rosa, la cui sfumatura, dolce o più accentuata, si è imposta sulla testa di molte. Certo, chi ha i capelli scuri deve necessariamente rivolgersi al parrucchiere per il cambio di look dal castano al rosa. Le bionde, invece, possono fare meno fatica e, addirittura, provare direttamente a casa a ottenere vari gradi di sfumatura. Se anche tu sei bionda, sei solita fare la tinta a casa e ti piacerebbe cambiare tono, puoi provare utilizzando un particolare prodotto.

Come ottenere capelli rosa chiaro, scuro, pastello e sfumati

Se sei bionda e sei abituata alle mèches o alle tinte con o senza ammoniaca fai da te, sicuramente conoscerai le varie offerte al supermercato. Tra questi prodotti puoi trovare delle particolari tinture per capelli biondi a effetto anti giallo. Si tratta di tinte che vengono realizzate con particolari pigmenti rosa e viola che hanno l’effetto di eliminare il giallo dai capelli biondi.

Pochi sanno, però, che su capelli molto chiari queste tinture, tenute in posa un determinato tempo, possono far diventare la chioma rosa. Per cui, se vuoi provare, puoi procurarti questo prodotto e ottenere varie sfumature.

Il tempo di posa e le operazioni per le varie sfumature

Le tinte anti giallo si applicano allo stesso modo delle tinte per capelli comuni. Ossia si stendono sui capelli asciutti, si tengono in posa e poi si risciacquano. Per ottenere un rosa chiaro basterà un tempo di posa di 10 minuti, mentre per una sfumatura leggerissima basteranno 5 minuti. Per una sfumatura pastello saranno necessari 15 minuti mentre per un rosa un po’ più scuro e acceso serviranno 20 minuti.

Attenzione a non superare questa tempistica finale! Un tempo di posa più lungo renderà, infatti, i capelli tendenti al lilla. Se, però, questo colore ti piace, puoi provare.

Se il colore non ti piace

Sei bionda, hai provato la tinta anti giallo per ottenere capelli rosa chiaro, scuro, pastello e sfumati ma il risultato non ti piace. Come fare? Innanzitutto, ti sarà utile sapere che dopo alcuni normali lavaggi, con shampoo e balsamo, i tuoi capelli ritorneranno biondi come prima. Se non riesci ad aspettare, puoi far scaricare il colore mettendo un cucchiaino di bicarbonato in una noce di shampoo e lavare i capelli. Potrai notare il rosa andare via.