Quali sono i modelli più belli del pantalone che sta spopolando perché snellisce

Quando si parla di moda stiamo tutti sull’attenti. Per di più, sono le donne in generale ad avere un occhio di riguardo circa l’outfit, ma ultimamente anche gli uomini stanno cambiando il loro modo di percepire la moda. Se prima spesso indossavano il primo capo che trovavano nell’armadio, facendo anche degli abbinamenti improponibili, adesso curano il loro look, stando attenti ai dettagli. C’è da dire che, tra il genere maschile, sono i teenagers ed i 30enni quelli maggiormente attratti dal mondo del fashion. Tra le donne, invece, non si stabilisce un’età. È sufficiente che una tendenza venga lanciata per seguirla immediatamente.

Quest’anno di tendenze ne sono passate tante. La più recente è il corsetto, catapultato nell’età moderna e indossato anche dalle over 50. Sofisticato e sensuale, mette in mostra il décolleté ma modella anche la forma fisica. Anche un altro capo ha questo scopo. Snellisce la figura ed è indossato praticamente da chiunque.

Il pantalone cargo

Di pantaloni ne esistono un’infinità, ognuno con proprie caratteristiche. Uno in particolare che sta facendo un boom è quello cargo. Per chi non lo conoscesse, fu indossato per la prima volta alla fine del 1930 dai soldati inglesi, poiché comodo e di facile mobilità. Da allora non è più passato di moda. Si tratta di un modello particolare che coniuga lo stile street a quello militare, con ampie tasche laterali.

Un fattore che gioca a favore di questo pantalone è che si può trovare sia nel suo taglio ampio che in quello più aderente. In questo modo, attrae più persone possibili. Da una parte chi vuole nascondere le forme e anche la visibile ritenzione idrica che, oltre a bere e a fare esercizi, può essere nascosta in quanto il pantalone snellisce la figura, e dall’altra chi vuole metterle in mostra. Ma quali sono i modelli più belli del pantalone più in voga degli ultimi tempi?

Colori e tipologie

Il pantalone cargo è tanto bello quanto comodo, ma soprattutto è adatto se vogliamo dare un tocco di casual al nostro look. Sicuramente, non è consigliato se abbiamo un evento importante, per cui il dress code impone un certo tipo di stile. Detto questo, oltre ai modelli in stile prettamente militare e di jeans, quelli della nuova collezione dei vari stilisti mettono al centro fantasie stravaganti e colori sgargianti. Inoltre, un modello che sta davvero andando forte è quello in seta, nonché quello oversize che indossano i ballerini dello stile hip hop.

Quali sono i modelli più belli del pantalone cargo

Chiaramente, il pantalone cargo può essere indossato sia dalle donne che dagli uomini. Un fatto particolare è che principalmente nasce come un capo maschile. Adesso anche le donne possono indossare questo bellissimo pantalone super cool. I modelli più in voga per gli uomini sono quelli aderenti nelle colorazioni classiche del verde militare, ma anche del beige, del nero e del vinaccia.