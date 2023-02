Viso liscio, pulito e luminoso: ecco i migliori struccanti perfetti per pelle secca, grassa o mista

Ecco come scegliere lo struccante giusto per te se vuoi avere una pelle sempre giovane, tonica e luminosa con pochissimo sforzo.

Più l’età avanza e più appare inevitabile prendersi cura della propria pelle, specialmente di quella del viso, che è il nostro primo biglietto da visita. Ecco perché quando le occhiaie si fanno più scure e profonde e le prime rughe interessano la fronte e il contorno occhi bisogna agire prontamente. Per sentirsi sempre giovani e belle, un aiuto arriva senza dubbio dal make up, che maschera le imperfezioni e valorizza i dettagli del viso.

Naturalmente, è poi indispensabile provvedere ad una corretta rimozione del trucco se non si vuole incorrere in un invecchiamento cutaneo precoce. Gli struccanti giocano a tal proposito un ruolo fondamentale, almeno al pari delle già note creme antietà al collagene e simili. E se anche tu vuoi avere un viso liscio, pulito e luminoso, ti presentiamo i migliori struccanti in base al tipo di pelle.

L’alleato migliore per la skin care

Partiamo innanzitutto da una considerazione: lo struccante è utilissimo e basilare nella beauty routine quotidiana perché rimuove delicatamente il make up, ma anche tutte le impurità. Inoltre, per un risultato perfetto e una pelle decisamente più luminosa e rigenerata, il prodotto struccante va scelto a seconda del tipo di pelle.

Ad esempio, il burro struccante ha recentemente conosciuto un grande successo soprattutto tra le donne con pelle secca. La sua formulazione ricca e cremosa è infatti l’ideale per riequilibrare e idratare la cute in una sola mossa. Non servono nemmeno i classici dischetti di cotone: il burro va applicato direttamente con le mani. Devi massaggiare con ampi movimenti circolari l’intero viso, ovviamente asciutto, zona occhi compresa: poi risciacqua con acqua tiepida.

In alternativa, anche il latte detergente è l’ideale se hai una pelle più fragile. Si applica con l’aiuto dei dischetti di cotone e si rimuove con un dischetto pulito o con un panno. Questo passaggio è fondamentale se vuoi evitare che la sua formulazione grassa ostruisca i pori e favorisca la formazione di brufoli e punti neri.

Viso liscio, pulito e luminoso: scopriamo insieme i migliori struccanti da usare a 20 come a 50 anni

Se invece avessi una pelle più matura o comunque mista o grassa, dovresti preferire l’olio struccante. Quest’ultimo è infatti ricco di antiossidanti, adatti proprio per le pelli mature. La sua formulazione consente non solo di rimuovere anche il make up più pesante ed ostinato, come quello waterproof, ma anche di controllare l’eccesso di sebo. La modalità di utilizzo è praticamente identica a quella descritta per il burro, quindi si applica massaggiando e si risciacqua con acqua tiepida. In ogni caso, se temi di irritare gli occhi, sistema un po’ di prodotto su un dischetto di cotone e procedi con la pulizia.

E se proprio non hai tempo o voglia di struccarti, il prodotto giusto per te è l’acqua micellare: strucca, deterge e tonifica in un colpo. In ogni caso, qualunque sia il tipo di struccante che decidi di usare, sappi che per risultati ottimali deve essere seguito da un tonico. Applicato su un dischetto, aiuta a rimuovere gli ultimissimi residui delle varie impurità come inquinamento, make up, sebo e così via.