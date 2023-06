Vuoi nascondere e coprire i capelli bianchi? Dimostrerai 10 anni in meno copiando il favoloso look di Beyoncé

Con il passare degli anni il nostro corpo cambia e compaiono i primi capelli bianchi. Per molte donne i primi capelli bianchi sono un vero dramma. Se hai già provato mille colori e tecniche e non sei soddisfatta del risultato, oggi siamo qui per suggerirti la soluzione definitiva. Ecco perché con questo articolo vogliamo prendere spunto da una star di fama mondiale per nascondere i capelli bianchi in modo furbo.

Le star del jet set appaiono sempre perfette ed impeccabili. I personaggi famosi hanno la fortuna di avere a disposizione schiere di parrucchieri, truccatori e chirurghi estetici per dimostrare qualche anno in meno. Fortunatamente, spesso può bastare davvero poco per ringiovanire. Cambiare look può fare la differenza e perché non partire proprio dai capelli? A volte può bastare un nuovo taglio o un colore diverso per sembrare un’altra persona. Oggi vogliamo dedicarci a tutti coloro che lottano contro i capelli bianchi consigliando una tecnica che moltissime donne stanno chiedendo al proprio parrucchiere. A lanciare questa tendenza è proprio Queen B, ovvero Beyoncé. Continua a leggere per saperne di più.

Vuoi nascondere e coprire i capelli bianchi? Chiedi al tuo parrucchiere questa tecnica che ti fa sembrare subito più giovane

Si chiama reverse balayage e, come il nome suggerisce, è il contrario del classico balayage. Si tratta di una tecnica molto in voga tra le star nazionali ed internazionali che ti permette di coprire efficacemente i capelli bianchi. Il reverse balayage permette di scurire i capelli partendo da una radice chiara. Questa tecnica è estremamente personalizzabile in base al colore che possiedi e ai tuoi gusti personali.

Potrai scegliere se optare per un effetto più strong e a contrasto o se ottenere un effetto più naturale. La scelta spetta soltanto a te e potrai consultarti con il tuo parrucchiere di fiducia per scegliere l’alternativa migliore e che ti rispecchia di più. Il reverse balayage si adatta molto bene ai toni del biondo, ma anche ai capelli scuri. Ad esempio, generalmente le donne more scelgono colori sui toni del cioccolato e del caramello. Le bionde invece preferiscono toni luminosi come il sabbia o il miele. Queste scelte ti permetteranno di nascondere le imperfezioni come le doppie punte e camuffare magistralmente la tanto odiata ricrescita.

Come sfoggiare il reverse balayage copiando lo stile della splendida Beyoncé

Vuoi nascondere e coprire i capelli bianchi? Beyoncé ha scelto di sfoggiare il reverse balayage, un colore davvero facile da gestire. Uno dei più grandi vantaggi è che, non decolorando le punte, permette anche di rinforzare i capelli. Il reverse balayage dona luce al viso. Se fai come Beyoncé, userai la schiaritura sulle ciocche del contorno viso per donare luce al volto e dinamicità ai capelli.

Questa tecnica è perfetta per chi ha i capelli medio lunghi, ma sui tagli corti permette di dare profondità e maggiore definizione al viso. Per mantenere al meglio il reverse balayage, i parrucchieri consigliano di utilizzare uno shampoo post colore. Questo non fa aprire le cuticole dei capelli e permette di mantenere il colore più a lungo, vivo e luminoso. Da oggi nascondere i capelli bianchi sarà un gioco da ragazzi: il reverse balayage è la tecnica che potrebbe dare una svolta alla tua immagine.