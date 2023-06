Come indossare la gonna lunga e 4 modelli di tendenza oltre a quella indossata da Elodie

La gonna lunga è un capo che sta bene a tutte ed è comodo e pratico soprattutto per l’estate. Vediamo insieme i modelli più cool per la stagione 2023 e qualche idea su come portarli e in quali occasioni.

Nuovo approfondimento sulla moda primavera estate 2023. Di recente ci siamo occupati di pantaloni e di abiti da indossare come invitata ad un matrimonio o una cerimonia estiva. In questo articolo ci occuperemo di un capo cult. Un capo di vestiario che non può assolutamente mancare nell’armadio. Fresca, comoda e pratica, e al tempo stesso anche elegante o trendy in base all’outfit che si crea. Probabilmente l’avrete già capito, stiamo parlando della gonna lunga che, oltre ad essere un capo sempre in voga, è anche utile e strategico quando siamo in attesa di fare la ceretta!

La gonna di Valentino indossata da Elodie

In questo approfondimento sulla gonna lunga vogliamo partire da un esempio Vip. Alcune settimane fa, la cantante Elodie, ospite d’onore del “Bif&st-Bari International Film&Tv Festival”, dove è stata premiata con il trofeo “Silvana Mangano”, ha sfoggiato un look elegante e molto luminoso. Indossava infatti una gonna lunga firmata Valentino di un bel giallo limone carico e intenso. A completare l’outfit, un semplice body nude sempre della maison. Un look dal risultato semplicemente mozzafiato!

La gonna gialla di Valentino indossata da Elodie è aderente in vita, e scende poi più rilassata, creando un sontuoso effetto sirena. Un look che esalta le sinuose forme della bellissima cantante. La gonna lunga Valentino è ideale per occasioni speciali, come cerimonie e serate di gala. Tuttavia, di gonne lunghe ne esistono svariati modelli, adatti per tutte le fisicità e per ogni occasione.

Come indossare la gonna lunga e 4 modelli di tendenza

Vediamo insieme alcuni dei modelli di gonna lunga più cool per questa primavera estate 2023. Fresche, leggere e svolazzanti, le gonne lunghe plissettate sono indicate anche per i look più easy e trendy. Stanno infatti benissimo con una t-shirt e delle semplici sneakers. Per nascondere la pancia, optare per i modelli a vita alta. Per le cerimonie di questo periodo sono perfette le gonne lunghe con stampe particolari. Perfette, ad esempio, quelle a fiori oppure in fantasie vistose che non passano inosservate. Se il pezzo forte dell’outfit è la gonna, per la parte sopra scegliere qualcosa di semplice, come una blusa o una camicia in tinta unita. Ai piedi, bene décolleté e slingback, entrambe tornate in auge in questa stagione.

Continuiamo la nostra dissertazione su come indossare la gonna lunga e 4 modelli di tendenza soffermandoci su un paio di modelli comodi per il mare. In base agli abbinamenti prescelti, si può indossare dalla mattina in spiaggia alla sera per l’aperitivo nei locali più cool. In questo caso, i modelli che consigliamo sono la gonna lunga pareo e la gonna lunga a rete. La prima, grazie all’effetto drappeggiato a livello della vita nasconde anche la pancetta. La seconda, invece, dà vita ad un sensuale gioco di trasparenze, effetto “vedo non vedo”.