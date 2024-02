Ribadiamo ancora una volta l’importanza di avere una giusta mentalità per diventare degli investitori vincenti. Oggi illustreremo alcune interessanti citazioni di Peter Lynch, grande trader e gestore di fondi comuni di investimento. Ricopre, inoltre, il ruolo di vice chairman della Fidelity Management & Research Company ed è membro della Board of Trustees di Fidelity nonché co-autore di libri di grande successo come “One up Wall Street”.

Il più grande nemico di ogni trader è se stesso: questa massima è una costante in tutti i libri riguardanti la mentalità che un investitore di successo dovrebbe avere.

Capita spesso, infatti, che le emozioni giochino brutti scherzi nel momento in cui si investe nei mercati finanziari. Ciò è causa di mancati guadagni e, nella peggiore delle ipotesi, di ingenti perdite di denaro.

4 frasi che ti aiuteranno a diventare un investitore vincente e a fare soldi

Vediamo quindi delle citazioni di Peter Lynch che potrebbero aiutarti a diventare un investitore di successo.

La prima è: “non investire mai in un’idea che non puoi illustrare con una matita”. Cosa significa? Spesso tendiamo a pensare in modo troppo complicato. La vita, a volte, è molto più semplice di quel che crediamo. Quest’assunto vale anche per gli investimenti. Non bisognerebbe mai avere un piano operativo troppo complicato, dacché può rivelarsi un intralcio piuttosto che un vantaggio.

Studia bene le società in cui investi

La seconda frase è: “se non analizzi le società, hai le stesse possibilità di successo di un giocatore di poker che scommette senza guardare le carte”. La terza, invece, è: “non investire mai in un’azienda senza prima conoscerne il bilancio”.

Questi sono due consigli molto importanti per chi vuole investire nell’azionario con successo. Come abbiamo visto in un precedente articolo, Peter Lynch (così come tanti altri trader di successo) studia accuratamente i titoli da inserire nel suo portafoglio e analizza alcuni dati chiave delle aziende: l’utile anno dopo anno e la crescita degli utili. Vediamo l’ultima delle 4 frasi che ti aiuteranno a diventare un investitore vincente.

Mai farsi fermare dalla paura

La quarta frase è: “la chiave per guadagnare con le azioni è non averne paura”. Investire i propri soldi in Borsa e nei mercati azionari non è un gioco. È per questo che usare frasi come “scommettere in Borsa” è fuorviante. Ciò non vuol dire, però, che ci si debba far guidare dalla paura quando si investono i propri soldi.

Bisogna essere estremamente valutare sia il rischio di perdita che quello di guadagno. Se si ha un piano operativo funzionante, bisogna affidarcisi senza timori irrazionali.

Lettura consigliata

6 titoli azionari su cui Warren Buffett sta basando il proprio portafoglio