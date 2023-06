Villa in vendita a meno di 50.000 euro, arredata, perfetta per le vacanze, in un borgo storico con castello

A volte, ci sono degli affari che non dovremmo farci sfuggire. Basta fare una ricerca in internet per scoprire incredibili soluzioni abitative a prezzi molto bassi. Come questa villa che costa meno di 50.000 euro ed è abitabile. Ecco dove si trova e come è composta.

A volte, si vuole cambiare casa anche per cambiare la propria vita. Basta solo trovare l’offerta giusta, anche se non sempre è facile. Eppure, guardando in internet, si scoprono delle offerte incredibili e con immobili già pronti per essere abitati. Certo, scoprire che ci siano delle ville a soli 50.000 euro è un colpo che non avviene tutti i giorni. Soprattutto perché si tratta di abitazioni che sono già pronte per viverci, senza doverle ristrutturare. Scorrendo le varie agenzie immobiliari italiane ci è capito di leggere questo annuncio, che mettiamo in evidenza per i nostri Lettori. Incredibile, ma vero. C’è una villa in vendita a meno di 50.000 euro, già arredata. Vediamo dove si trova e di cosa si tratta.

Ecco come è composta la villa in vendita solo a 49.000 euro in questa bella località nel nord Italia

Ricordiamo che ci sono anche altre offerte, in giro, molto interessanti, come una casa al mare a 45mila euro, vicino alla spiaggia. O un’altra a meno di 50mila euro accanto al mare. Tornando alla nostra villa, a proporre, in esclusiva, la vendita di questa abitazione è l’immobiliare Case e Borghi* che, se interessati, potrete contattare per ulteriori opportune informazioni.

Si tratta di una villa unifamiliare, semi indipendente, in sasso, già pronta da vivere, essendo già arredata. In pratica, la comprate a 49.000 euro e ci entrate subito. Oltretutto, si trova in una frazione di un borgo che fa parte dei “Borghi autentici d’Italia”, vicino a un castello.

Sono questi i locali che fanno parte della casa che costa meno di 50.000 euro

La casa in questione si trova a Casa Andrini, una frazione di Colli Verdi, Comune dell’Oltrepò Pavese. Che, tra i suoi monumenti storici, ha il Castello di Torre degli Alberi e anche il Castello di Verde. Come è composta la casa?

Dalla portafinestra di ingresso, potete entrare nel soggiorno, con ancora le travi in legno e le pareti in sasso. Con tanto di camino a legna con inserto e un grande tavolo che accoglie il proprietario. Nel piano trovate anche l’angolo cottura e un bagno.

C’è una villa in vendita a meno di 50.000 euro per godere del fresco delle colline dell’Oltrepò Pavese

Salendo al piano superiore, invece, ci sono due camere da letto matrimoniali e un’altra stanza a uso da decidere (anche per un altro ospite). C’è anche una piccola cantina e un gazebo da sfruttare, in estate, per mangiare all’aperto.

I vetri sono singoli, il riscaldamento è con termoconvettori a gas, c’è un boiler elettrico per l’acqua calda. Insomma, per chi vuole una seconda casa dove rifugiarsi, anche solo per il weekend, un’occasione da tener presente.

(n.d.r. *L’azienda non si assume responsabilità relative ai contenuti e alla veridicità degli annunci riportati. Rimanda, per maggiori specifiche, ai siti delle agenzie immobiliari, unico riferimento da considerare.)