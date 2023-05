Il miglior taglio di capelli per essere sempre chic? Ecco l’ultima tendenza più amata dalle VIP per l’estate 2023

Hai deciso di dare un taglio alla tua chioma ma non sai quale acconciatura richiedere al parrucchiere? Ecco l’hairstyle più amato dalle celebrities di tutto il Mondo.

Per un aspetto sempre ordinato e femminile, spopola il taglio di capelli più in voga del momento. Dopo il successo dell’acconciatura suggerita dalla bella Michelle Hunziker e i migliori tagli per capelli corti, dopo i 50 anni, ecco l’ultima tendenza da non perdere! Sta già spopolando e sta bene a tutte. Perfetta per chi possiede dei capelli molto fini e lisci. Un taglio che, con la piega giusta, dona perfettamente anche a chi ha la chioma più mossa. Per l’estate 2023, il miglior taglio di capelli è lo slob cut. L’ennesima rivisitazione del classico e intramontabile caschetto. Un taglio che in pochi mesi ha conquistato il jet set hollywoodiano e non solo. È un taglio di capelli deciso ma anche facile da gestire.

Per questo motivo è il miglior taglio di capelli della stagione

Lo slob cut è un taglio di capelli dalle caratteristiche minimal. Si presenta senza frangia e senza scalature particolari. Per un look semplicemente favoloso, si consiglia si puntare su uno styling extra liscio.

Lo slob cut, sostanzialmente, è un taglio pari che arriva sopra le spalle. Il risultato è semplice, eppure così versatile che piace sempre di più alle donne di tutte le età. Difatti, lo slob cut accontenta facilmente le giovani ragazze e anche le donne più mature. La riga centrale regala al taglio un aspetto ordinato. Inoltre, a differenza dello stacked bob, lo slob cut presenta delle scalature leggermente accennate. Una caratteristica strategica che permette una resa migliore dello styling finale.

Come mettere in piega la chioma?

Lo slob cut è semplice da gestire, tuttavia qualche piccolo accorgimento servirà a ricreare una piega bella come quella del parrucchiere. Innanzitutto, bisogna ricordare di un lavorare molto le ciocche durante l’asciugatura. Sicuramente, l’asciugatura naturale e all’aria aperta sarà la più gettonata dell’estate. Per un effetto più glamour, si consiglia si spostare la riga lateralmente. Inoltre, l’asciugatura naturale è l’ideale per il periodo estivo, momento in cui è difficile anche tenere il phon acceso per diversi minuti. La semplicità è alla base del successo dello slob cut che, però, si trasforma e diventa chic e femminile, incorniciando il volto in modo impeccabile.