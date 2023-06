Vuoi avere un fisico perfetto come Miley Cyrus ma sei una principiante? Cos’è il percorso Tabata e perché piace ai vip

Come avere un fisico perfetto come Miley Cyrus-foto da wikipedia

Insieme al calisthenics è il percorso di cui i poco esperti chiedono informazioni perché molti vip si allenano così e gli esercizi sono diffusi nei social con tanti video che diventano virali. Ecco come fare per iniziare e per non commettere errori.

Ci sono molti video su Tik Tok o su Instagram di personaggi famosi che si allenano con esercizi a corpo libero. È la nuova moda e questi esercizi attirano anche chi si avvicina agli allenamenti senza aver mai praticato prima o senza aver avuto costanza. A colpire sono anche i video musicali di Miley Cyrus che sono sempre molto fisici e performanti. Lei sarebbe una vera esperta di percorsi Tabata e li userebbe per modellare il corpo e avere prestazioni elevate durante i concerti.

Il percorso Tabata è una tecnica di allenamento sperimentata da Izumi Tabata ed è formata da una serie di esercizi ad alta intensità. Consiste nel ripetere più esercizi per 8 volte con 20 secondi alta intensità e 10 secondi di recupero con serie da 4 minuti. Si tratta di un allenamento che facilita l’aumento di massa muscolare e il dispendio energetico a riposo, accelera il metabolismo e sostituisce gli esercizi cardio classici.

Cosa fare

Vuoi avere un fisico perfetto come Miley Cyrus? Non serve la palestra, non servono attrezzi e macchinari. Basta un tappetino da piazzare in casa, al parco o in spiaggia e con il nostro corpo possiamo ottenere carichi del tutto simili a quelli dei professionisti. Per chi sta cominciando non importa utilizzare kettleball o manubri, solo in un secondo momento, quando la forza sarà aumentata, potremmo incrementare la difficoltà aiutandoci con qualche attrezzo.

Il problema di chi comincia consiste nella difficoltà di essere determinati e coordinati. Gli esercizi a corpo libero diventano automatici con il tempo e l’attitudine allo sforzo si raggiunge in tempi brevi. Alleniamo la parte alta del corpo, quindi la parte bassa, contemporaneamente avremmo un miglioramento della resa del sistema cardiocircolatorio. Gli esercizi che dovremmo imparare sono la camminata sul posto, i saltelli sul posto e le flessioni per riscaldarci. Quindi dovremmo imparare squat, burpess e jumping jack poi affondi e plank. Sui social le schede che possiamo scegliere sono tantissime, sono spesso mostrate da professionisti e sono chiare e facili. L’unico consiglio per non sbagliare è quello di non esagerare, dobbiamo ascoltare il fisico e allenarci in base a ciò che ci sta comunicando. Non serve bruciare le tappe, gli infortuni sono sempre dietro l’angolo.

Molti vip amano i percorsi Tabata perché alternano cardio e forza. Miley Cyrus in più non si priva delle sessioni di yoga. È un buon sistema per avvicinarsi alle tabelle di allenamento e ottenere risultati senza farsi male. Durante i suoi video la vediamo spesso impegnata negli esercizi a corpo libero, aiutarsi con le corde e con gli elastici, fare esercizi e flessioni sul posto.

Naturalmente dieta e costanza sono elementi fondamentali quando si decide di scolpire il proprio fisico. Se non teniamo un corretto stile di vita per un periodo prolungato neppure i percorsi Tabata possono aiutarci. Ma se affrontiamo il compito seriamente i risultati potrebbero arrivare in tempi ridotti rispetto ad altre tabelle di allenamento. Bastano 30 minuti al giorno secondo Miley Cyrus per scolpire il fisico. Proviamo questa tabella e vediamo se ha ragione. Potremmo sfoggiare il nostro lavoro mentre prendiamo l’abbronzatura in spiaggia, basta cominciare subito.