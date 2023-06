Tra le prime 100 azioni a maggiore capitalizzazione, il migliore e il peggiore titolo azionario hanno avuto una variazione rispetto alla chiusura del giorno precedente del 5% in valore assoluto. Safilo Group e D’Amico Int. Shipping sono stati, rispettivamente il migliore e il peggiore titolo azionario tra quelli a maggiore capitalizzazione. È interessante osservare che i due titoli azionari vengono da storie molto diverse e adesso i ruoli si sono invertiti. Da un lato, infatti, abbiamo Safilo Group che nell’ultimo anno ha perso il 15% circa, mentre le azioni D’Amico Int. Shipping hanno guadagnato oltre il 50%.

Rottura della resistenza, ma chiusura lontana dai massimi: cosa fare sul titolo Safilo Group? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 6 giugno a quota 1,324 euro, in rialzo del 5,25% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un ribasso di 10 sedute consecutive come non si vedeva da oltre 3 anni, il titolo ha registrato 3 sedute consecutive al rialzo che ha portata a un’importante inversione rialzista. In particolare, la seduta del 6 giugno ha visto la rottura dell’importante resistenza in area 1,294 € con conseguente possibile accelerazione rialzista verso area 1,412 €. Da notare che Questo livello in passato ha più volte frenato l’ascesa delle quotazioni di Safilo Group. È su questo livello, quindi, che potrebbero decidersi le sorti di medio periodo del titolo.

Nota negativa: le quotazioni, nonostante un rialzo di oltre il 5%, hanno chiuso lontano dai massimi a causa di un ritracciamento di oltre il 2,5%.

Il capolinea del ribasso sul titolo D’Amico Int. Shipping potrebbe essere ancora lontano: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 6 giugno a 0,3300 €, in ribasso del 5,44% rispetto alla seduta precedente.

Da marzo il ribasso sul titolo sembra non avere mai fine. Al momento non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta verso il primo importante supporto in area 0,297 €. Questo livello potrebbe favorire un’inversione rialzista. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare fino agli altri livelli indicati in figura.

Letture consigliate

Ecco le borse più desiderate dell’estate oltre a quella in paglia: scopri quanto sono leggere, comode e capienti

L’abito per un matrimonio è rosa cipria come quello di Kate Middleton: 10 incantevoli modelli dai 29,99 €