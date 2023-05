Fisico asciutto scolpito e pelle tonica come Irina Shayk: le abitudini beauty della supermodel che ha incantato Cannes

Per stare bene con sé stessi è importante accettarsi come si è e apprezzarsi nella propria unicità. Ciò ovviamente non significa rinunciare a prendersi cura di sé, a non prestare le giuste attenzioni alla nostra pelle o a desistere dall’avere un fisico atletico se lo desideriamo. Se non sappiamo in che modo riuscirvi, potremmo ispirarci alle abitudini di Irina Shayk, che ha sfoggiato a Cannes una silhouette da paura e una pelle davvero radiosa. Andiamo dunque a scoprire in che modo si prenda cura di sé e copiarle alcuni esercizi da rifare a casa.

Irina Shayk, classe 1986 e di origine russa, ha alle spalle un’infanzia di povertà e sacrifici. Una situazione che non l’ha frenata e che, nonostante diverse difficoltà, l’ha condotta oggi a essere una delle supermodel più note e seguite. In questi giorni ha fatto parlare molto di sé in seguito alla sua sfilata sul red carpet del Festival di Cannes. La top model, infatti, si è presentata con un look davvero insolito. Ha indossato una gonna a sirena in simil pelle nera abbinata a un top davvero minimal, una sorta di X che mostrava completamente l’addome.

Più che l’abito, insomma, protagonista del suo outfit la sua pelle e i suoi addominali perfetti. Due elementi ammirati da tutti, anche da coloro che hanno contestato la scelta di abbigliamento. Viene dunque da chiedersi quali siano i suoi segreti per una forma così smagliante.

I segreti per fisico asciutto scolpito e pelle tonica come Irina Shayk

A incidere sulla silhouette e sull’elasticità della pelle, oltre ovviamente a caratteristiche innate, sono le nostre abitudini. La stessa Irina Shayk ne è consapevole, tanto è vero che è un argomento che più volte ha affrontato nelle interviste di diversi magazine. La modella avrebbe la fortuna di avere un metabolismo veloce, il che le consentirebbe di non dover fare grandi rinunce a tavola. Bilancia però pasti più sostanziosi con altri leggeri e proteici. In particolare, prima degli shooting fotografici e delle sfilate mangerebbe frutta, verdure e zuppe, per evitare possibili gonfiori a livello dell’addome. Inoltre berrebbe quasi 2 litri di acqua al giorno. L’acqua, secondo quanto riportato da Humanitas, aiuterebbe nella digestione, nel perdere peso, nell’idratare la pelle e nello sport. Consumerebbe poi il tè verde, bevanda che avrebbe proprietà antiossidanti e che favorirebbe la diuresi, nonché la velocità metabolica, come apprendiamo da Humanitas.

Naturalmente, nella sua routine quotidiana non manca l’attività fisica. Si allenerebbe infatti 4 volte a settimana. Poiché troverebbe estremamente noioso correre, punterebbe su attività che trova più stimolanti. Svolgerebbe due sport che permettono di far lavorare tutto il corpo e dunque di rassodare ogni muscolo, nonché di perdere peso. Nello specifico si tratta della boxe e del jujitsu, arte marziale giapponese. Oltre a queste, praticherebbe anche il barre, attività poco nota. Si tratta di un allenamento che unisce pilates, danza classica e yoga, da svolgere alla sbarra e accompagnati da musica. Farebbe bruciare tra le 200 e 400 calorie e, oltre a tonificare addominali, glutei e braccia, migliorerebbe anche il portamento. Non mancano gli esercizi di stretching che allungano i muscoli e migliorerebbero anche l’aspetto della pelle, contrastando la ritenzione idrica.

3 facili esercizi da praticare a casa senza attrezzi

Irina Shayk si allena ovunque si trovi, dunque anche senza grandi attrezzature. Dunque, per mantenersi in forma pratica anche degli esercizi aiutandosi con semplici oggetti comuni, come ha mostrato Vogue. Per addominali e tricipiti, si piega sul tavolo appoggiandovi le mani e tenendosi in punta di piedi. Porta indietro un braccio alla volta piegando il gomito e ruotando lateralmente il corpo. Poi si pone di spalle al tavolino e vi appoggia le mani tenendo le ginocchia piegate ad angolo retto. Solleva dunque una gamba alla volta portandola verso il petto, un esercizio che agisce sui muscoli del core.

Ancora, di spalle al letto, vi allunga sopra una gamba ancorandovisi con la punta di un piede e stringendo un cuscino. Dunque piega leggermente la gamba mentre inarca in avanti il busto allungando le braccia col cuscino, poi ritorna alla posizione iniziale. Da ripetere con ambedue le gambe. Questo esercizio rassoda glutei, cosce e fianchi. Dunque, ecco tutti i segreti per fisico asciutto scolpito e pelle tonica come Irina Shayk. Se non avessimo la sua costanza e non volessimo mostrare i kg di troppo al mare, possiamo optare per alcuni costumi che snelliscono.