Avere un fisico da urlo snello e tonico con gli allenamenti di Alicia Vikander, la nuova Lara Croft

Attrice svedese di 35 anni e protagonista di The Danish Girl e Tomb Raider, Alicia Vikander si è allenata tanto per interpretare il ruolo di Lara Croft. Moglie dell’attore Micheal Fassbender, lo sport è un “vizio di famiglia” e i consigli da cui possiamo trarre vantaggio non mancano di certo. Ora andremo a vedere come avere un fisico da urlo snello e tonico con gli allenamenti di Alicia Vikander

È stata una routine fatta di dieta e allenamento quella che Magnus Lygdback ha imposto ad Alicia Vikander per prepararsi a interpretare il ruolo di Lara Croft. Il metodo Magnus prevedeva di accelerare il metabolismo per avere più resa durante le sessioni di sollevamento pesi.

Anche se il lavoro è andato perso in 3 settimane dopo che Alicia ha finito di girare il film, gli insegnamenti tratti sono stati tanti. Sollevamento pesi ma anche esercizi di movimento che hanno trasformato il fisico dell’attrice in una vera macchina da guerra. Talmente perfetta da mettere in imbarazzo l’allenatore che nonostante sia un professionista ha detto di non aver mai raggiunto il livello di Alicia. Chissà cosa avrà pensato Michel Fassbender, attore e marito di Alicia, che in fatto di fisico non ha niente da invidiare agli atleti professionisti.

Non fermarsi mai

Avere un fisico da urlo è possibile ma è necessario fare tanti sacrifici. Alicia Vikander non ha avuto bisogno di controfigure sul set di Tomb Raider. Flessioni, trazioni alla sbarra, incontri sul ring e sessioni di tapis roulant tanto per cominciare. Mettere su chili di muscoli non è facile soprattutto in poco tempo. Il segreto del sistema Magnus è stato quello di alternare vari tipi di esercizio oltre naturalmente alla dieta studiata appositamente.

Sveglia alle cinque e trenta del mattino e allenamento dalle sei fino alle sette e un quarto, tanti pesi per aumentare la massa magra e definire il fisico nei minimi dettagli. Ci sono voluti determinazione e tanto impegno che non possono mai mancare quando decidiamo di cambiare il nostro aspetto. Il vero segreto è stato alternare i pesi con gli esercizi a corpo libero sul posto, con la palla, alla sbarra. Il messaggio è stato chiaro. Per migliorare la prestanza fisica ed essere snelli e tonici non dobbiamo fossilizzarci sugli stessi esercizi. Percorsi tabata, calisthenics, corsa e sollevamento pesi vanno integrati e alternati.

Avere un fisico da urlo durante il lavoro, questo l’insegnamento di Alicia Vikander

Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2016 per The Danish Girl, un film che ha girato perché convinta dai genitori, la sfida Lara Croft è stata la più ardua della vita di Alicia. Ma anche il sogno che aveva da bambina. Partecipare a una grande produzione cinematografica da protagonista. E il sogno si è realizzato. Ma quanta fatica.

Sui video postati nei canali di YouTube si percepisce lo sforzo fatto in allenamento. Le sedute sono continuate anche durante la lavorazione del film. Incredibile come l’attrice sia riuscita a resistere a tutta la pressione che aveva intorno. Succo di limone e uova, verdure miste e fragole e tante proteine, questa la dieta utilizzata per aumentare la muscolatura. Il suo team ha raccontato di essere rimasto meravigliato della reazione che il fisico di Alicia ha avuto durante tutto il periodo della lavorazione. Neanche un passo falso una volta in studio per girare le scene spettacolari del film. Acrobazie e lotte senza interruzioni e dal grande schermo si percepisce la preparazione fisica straordinaria della nuova Lara Croft. Tutti ora attendono il seguito. Alicia Vikander è pronta a conquistare Hollywood.