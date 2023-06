Con meno di 60.000 euro compri una casa nel borgo medievale affacciato sul mare più bello d’Italia disponibile subito per le vacanze 

Acquistare una seconda casa al mare può essere un ottimo investimento prestandosi a diverse soluzioni. Potremmo infatti rivenderlo, affittarlo o adibirlo a nostro luogo di vacanza. Ecco delle offerte imperdibili in uno dei borghi più belli d’Italia. Con meno di 60.000 euro compri una casa in un borgo affacciato sul mare. Andiamo a capire cosa fare.

Chissà quante volte abbiamo desiderato di avere una casa al mare come rifugio dagli impegni e dallo stress quotidiani. Soprattutto con l’avvicinarsi delle tanto desiderate vacanze avere come seconda casa una casa al mare ci fa risparmiare soldi ed energie. Infatti non dovremo discutere più sulla destinazione e non spenderemo cifre astronomiche per resort o hotel con il rischio che non soddisfino le nostre aspettative.

Se pensiamo che sia però un sogno irrealizzabile e che sia necessario vincere alla lotteria stiamo sbagliando. Basta dare un’occhiata alle tantissime offerte del mercato immobiliare per rendersene conto. Soprattutto per chi ha risparmi fermi in banca o alle poste un acquisto immobiliare può essere un ottimo investimento per farli aumentare. Le occasioni di fare ottimi affari infatti sono davvero tante. Ad esempio, potremmo acquistare un immobile all’asta ad un prezzo nettamente più basso e rivenderlo secondo i prezzi di mercato. Possiamo trovare infatti case a meno di 30.000 euro nel Cilento, una Regione sempre più amata dagli italiani e nel Mondo.

Con meno di 60.000 euro trovi case in Sardegna, in uno dei borghi più belli d’Italia

Se amiamo la Sardegna e da sempre sogniamo di avere una seconda casa in questa terra meravigliosa, il nostro sogno potrebbe diventare realtà. In particolare in questo borgo medievale situato al Nord della Sardegna, in provincia di Sassari, possiamo trovare case con meno di 60.000 euro.

Si tratta di Castelsardo, adagiato su un promontorio affacciato al centro del Golfo dell’Asinara, le cui bellezze lo rendono uno dei borghi più belli d’Italia. Grazie alla sua posizione, gode di un panorama unico e meraviglioso che spazia su tutte le coste del Golfo, comprese quelle della Corsica. Oltre alle sue incredibili bellezze naturali, si possono ammirare le sue bellezze storiche e architettoniche, come il Castello dei Doria. Questo sorge proprio sul promontorio in posizione dominante sull’abitato, è aperto tutto l’anno e da maggio a settembre è aperto fino a tarda sera.

Offerte incredibili, ma occhio perché per alcune il tempo è limitato

Con meno di 60.000 euro compri una casa a Castelsardo. Spulciando tra i vari siti di offerte immobiliari, come Immobiliare.it e altri, ci sono delle vere e proprie occasioni proprio in questo meraviglioso borgo sardo. In particolare vi sono diverse soluzioni, come un bilocale sulla Strada Statale dell’Anglona di 47 mq a 55.000 euro. L’immobile con ingresso indipendente è già arredato e può essere vissuto da subito. È composto da soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, bagno, camera e da un ampio patio esterno di circa 20 mq. Oppure, spendendo qualcosa in più, a 50 metri dalla spiaggia nella Residenza Borgomare, in via Friuli a Lu Bagnu, troviamo un altro bilocale. Questo è situato al piano terra di circa 40 mq e anch’esso è in buone condizioni, arredato e abitabile da subito.

Il prezzo è di 75.000 euro. Inoltre all’asta vi è un appartamento in via Berna che fa parte del complesso residenziale “La Murighessa”, poco distante dal mare, ad euro 57.253,00. Si tratta di un trilocale al primo piano, composto da balcone, soggiorno-cucina, disimpegno, servizio igienico e 2 camere da letto con balcone. Lo stato dell’immobile è buono, necessitando solo di qualche piccola manutenzione. Chi è interessato dovrà affrettarsi, perché l’udienza per la vendita è fissata al 15 settembre 2023. Infine se si scende verso centro sud, in particolare a Orosei potremo trovare case anche a 43.000 euro.

(*n.d.r. Proiezionidi Borsa riporta gli annunci a titolo gratuito e senza alcun interesse dai siti immobiliari indicati, cui rimanda per eventuali approfondimenti.)