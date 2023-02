La frutta secca consigliata per la dieta e che avrebbe benefici sul cuore

Vuoi acquistare della frutta secca per consumarla come spuntino e non sai cosa scegliere? Questa oltre a saziarti è molto indicata per tutti i suoi valori nutrizionali e benefici…

C’è tanta frutta secca che noi possiamo consumare. Questa può essere utilizzata tranquillamente come spuntino pomeridiano o di metà mattina. Infatti, la frutta secca, viene molto consigliata all’interno di un regime dietetico. È una tipologia di alimento ricca di grassi buoni, tant’è vero che molti nutrizionisti consigliano di abbinarla alla frutta fresca. Questa mossa viene fatta in quanto l’abbinamento di questi due alimenti fanno sì da aumentare il metabolismo. Oggi ci concentreremo su una tipologia di frutta secca ben precisa: la noce macadamia.

Proprietà nutrizionali della noce macadamia

Grazie alle sue proprietà nutrizionali sembrerebbe essere un ottimo alimento. Infatti in 100 grammi di noce macadamia si trovano:

7 g di proteine;

75 g di grassi;

8 g di fibre;

13 g di carboidrati.

Se li dovessimo quantificare in percentuale andremmo a dire che nella noce macadamia sono presenti il 93% di lipidi, 4% di proteine e 3% di carboidrati. Come possiamo vedere la percentuale di grassi è in presenza maggiore rispetto agli altri elementi. Alcuni potrebbero pensare che per questo motivo non sia un alimento indicato durante la dieta. In realtà non è così. Quella quantità di grassi serve proprio come fonte di energia. Infatti vengono consigliate prima di un allenamento in palestra, ad esempio. Inoltre la cosa importante alla quale bisogna prestare attenzione, in questi casi, è proprio la quantità.

La frutta secca consigliata per la dieta e che avrebbe benefici sulla salute

Una volta che abbiamo conosciuto il profilo nutrizionale di questo alimento, possiamo andare a capire un po’ di più il perché viene molto consigliato e i suoi benefici. Bisogna dire che tra i vari nutrienti sono presenti vitamine e flavonoidi. Quest’ultimi sono dei potenti antiossidanti, di conseguenza andrebbero a bloccare la morte cellulare proteggendo il nostro organismo dai radicali liberi. Le vitamine presenti sono soprattutto la A, e alcune del gruppo B. Anche i minerali come il calcio e il fosforo sono presenti. Questi sono fondamentali soprattutto per equilibrare alcune reazioni chimiche che avvengono nell’organismo.

I benefici

La noce macadamia è molto consigliata per diversi motivi. Sembrerebbe essere un ottimo alimento, viene considerata l’elisir di lunga vita. Tutte le sue proprietà andrebbero infatti a donare benessere e longevità. Questo è garantito dalla presenza di un acido in particolare: il palmitoleico. Non è presente negli alimenti, solo in piccole quantità nell’olio d’oliva. Di conseguenza consumare la noce macadamia sarebbe come farsi una buona dose di quest’olio.

Altre proprietà

Vengono indicate per chi ha problemi a livello cardiocircolatorio. La presenza di fibre andrebbe a regolare anche il transito delle feci. Infatti è molto consigliata per chi soffre di problemi di stitichezza. Oltre a questo è anche un alimento molto digeribile. Chi soffre di pesantezza allo stomaco potrebbe trovare molti miglioramenti. Infine, non per importanza, avrebbe un ruolo anche per quanto riguarda i valori di colesterolo. Infatti ridurrebbe il colesterolo cattivo aumentando i livelli di colesterolo buono. Ecco quale sarebbe la frutta secca consigliata per la dieta.