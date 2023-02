Anello incastrato al dito e impossibile da togliere: ecco 4 trucchi per sfilarlo facilmente!

Gli anelli sono sicuramente un accessorio importante. Potrebbero essere un ricordo dei nonni oppure la nostra fede nuziale. In qualsiasi caso potrebbe succedere, però, che l’anello si incastri nel dito provocando dolore. Ci sono diversi rimedi della nonna da fare in casa per salvare sia la nostra mano che il nostro anello.

Gli accessori sono quel tocco in più al nostro outfit. Soprattutto se si tratta di gioielli che per noi hanno un valore non solo economico, ma anche sentimentale. Tra questi troviamo sicuramente gli anelli. Potrebbero essere ricordi di famiglia, tramandati di generazione in generazione. Non solo, ma anche nuovi regali come l’anello di fidanzamento o la fede, che si indossano per molti anni.

Questo, però, potrebbe portare ad un problema. Infatti, con i cambiamenti del nostro corpo e con il caldo potremmo avere la sfortuna che qualche anello si incastri. Sfilarlo di forza potrebbe provocare dolore inutile, in quanto riuscire a toglierlo sarebbe comunque impossibile. Non disperiamo, ma proviamo questi 4 metodi alternativi per sfilare un anello incastrato.

Anello incastrato al dito e impossibile da togliere in caso di gonfiore

Il primo metodo è quello di alzare le nostre braccia verso l’alto. Teniamo le mani in aria per almeno un paio di minuti. In questo modo, infatti, potremo aiutare a sgonfiare le dita e quindi provare a sfilare l’anello facilmente. Questo metodo è molto efficace se ci siamo accorti che l’impossibilità di togliere l’anello è causata da un momentaneo gonfiore. Questo succede soprattutto durante l’estate.

Il secondo trucco è l’acqua fredda, anche in questo caso molto utile in caso di gonfiore. Riempiamo una ciotola con acqua fredda e immergiamo la mano per un paio di minuti. Se riusciamo a sopportare il freddo, possiamo anche aggiungere qualche cubetto di ghiaccio per migliorare l’effetto. Ruotiamo delicatamente l’anello senza mai togliere la mano dall’acqua e sfiliamolo.

Prodotti che abbiamo a casa ci aiutano a sfilare l’anello

Un modo indolore per sfilare l’anello incastrato al dito e impossibile da togliere è utilizzare del lubrificante. Infatti, in questo modo elimineremo l’attrito tra la pelle e l’oggetto. Possiamo utilizzare diversi prodotti per ottenere questo effetto.

Olio, sapone liquido o balsamo sono perfetti. Applichiamone qualche goccia sul dito e massaggiamo. Cerchiamo di farlo scivolare sotto l’anello e proviamo a ruotarlo. Con il tempo noteremo che il gioiello si muoverà con più facilità e inizierà a scivolare via dal dito.

Nastri e fili sono degli alleati inaspettati

Infine, il quarto metodo non è molto conosciuto, ma è molto efficace. Si tratta di utilizzare un nastrino di stoffa, ma anche un filo, e passarlo tra il dito e l’anello. Mentre teniamo un’estremità dal nastro fermo al centro della mano, avvolgiamo l’altra attorno al dito. Stringiamo un po’, in modo da farlo passare nell’anello.

Prendiamo ora l’estremità iniziale e tiriamo, facendolo girare attorno al dito. Pian piano si sfilerà anche l’anello. Dopo aver tolto l’anello con qualsiasi metodo, puliamo il punto in cui si era incastrato e disinfettiamo eventuali ferite. Per un paio di giorni evitiamo di indossare accessori in quel punto. Puliamo anche l’anello, soprattutto se si è annerito all’interno. La nostra mano e i nostri gioielli saranno al sicuro.