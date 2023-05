Vorresti un caffè più gustoso e meno amaro? Aggiungi questo ingrediente consigliano gli esperti, è in dispensa

Non c’è niente di meglio al mattino che alzarsi col profumo del caffè appena fatto. A volte però si è costretti ad aggiungere più zucchero per togliere quel sapore amarognolo e quel gusto un po’ legnoso del nostro caffè. Eppure un semplice e incredibile trucchetto secondo gli esperti di una ricerca può rivelarsi utile.

Sono state proprio le capre a scoprire il caffè, secondo la leggenda. Il pastore si accorse che le sue capre erano particolarmente vispe dopo aver mangiato delle bacche rosse. Decise così di provarle ad abbrustolire. Sembra che sia da questo episodio che un poco alla volta nel Mondo si sia diffuso il caffè.

Quasi sempre un caffè contiene due tipi di qualità miscelate insieme: la robusta e l’arabica. La robusta ha un gusto meno aromatico ma in compenso dona più corpo. L’arabica invece possiede meno caffeina ma regala un profumo unico alla tazzina di caffè. Generalmente i caffè al bar o in casa sono sempre una miscela fra queste due qualità, per bilanciare le loro caratteristiche.

Quando conviene prenderlo per stare più in forma

Molti prendono il caffè al mattino, alcuni lo aggiungono al latte, altri al bar prendono un cappuccino. Serve a dare la carica per affrontare la giornata con più energia. Tuttavia vorresti un caffè più gustoso e meno amaro? Ebbene il trucchetto esiste.

Intanto, anche al pomeriggio il caffè può aiutare a farci riposare e donarci più carica. È ciò che hanno scoperto alcuni ricercatori della Loughborough University in Inghilterra. Prima di andare a fare la pennichella pomeridiana, ne basterebbe anche un quarto d’ora, prendiamo una tazzina di caffè.

Al momento quella bevanda calda ci rende il sonno più facile e una volta svegli ci sentiamo più pronti e con una carica maggiore di energia. La ricerca riscontrava questo effetto sugli autisti di camion che cercano di schiacciare un pisolino dopo pranzo, prima di rimettersi in viaggio subito dopo.

Un’altra ricerca mostra come il caffè aiuti a bruciare i grassi dell’organismo se preso prima di andare a camminare.

Vorresti un caffè più gustoso e meno amaro? Aggiungi un pizzico di sale

In alcune parti del Mondo, per migliorare il caffè utilizzano un pizzico di sale. In Turchia esiste una tradizione in cui la sposa prepara al marito e alla sua famiglia un caffè con un po’ di sale. A Taiwan invece preparano un caffè americano ghiacciato con sopra della schiuma di latte salata, come bevanda molto diffusa. In alcune zone della Scandinavia si prepara il caffè con l’acqua salmastra.

In effetti la qualità dell’acqua è importante per preparare un caffè. Quando l’acqua è povera di sodio, tenta a togliere gusto alla bevanda.

L’effetto di un pizzico di sale nella tazzina di caffè è davvero incredibile e ne basta una punta di cucchiaino. Lo dice Sara Marquart dell’istituto accademico The Coffee Excellence Center in Svizzera, dove svolgono ricerche sul caffè.

Un caffè migliore e meno amaro

L’aggiunta di un pizzico di sale nel caffè migliora il sapore e abbassa il suo amarognolo. Soprattutto quando si utilizzano miscele a tostatura molto scura, in cui è quasi sempre presente la qualità robusta. In questi casi l’effetto positivo del sale si avverte maggiormente.

In effetti il sale si adopera in cucina perché è un esaltatore di sapidità, e dà più gusto in quanto esalta il sapore dei cibi. Lo stesso avviene con il caffè, quando ne aggiungiamo un pizzico. Si esalta la sua dolcezza senza necessità di dover mettere altro zucchero in tazzina o aggiungere del latte per smorzare il sapore amaro. Non ci resta che provare.