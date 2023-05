La Luna piena in Sagittario del 4 giugno porterà tanta fortuna a questi 3 segni zodiacali che svolteranno la loro vita

Tra non molti giorni ci sarà la luna piena in Sagittario. Ovvero, dovremo aspettare il 4 giugno, avvenimento che avrà ripercussioni anche sulle previsioni astrologiche di tre fortunati segni. Che, prima dell’estate, svolteranno la loro vita in maniera importante. Alcuni in affari, altri in amore e chi nella salute. Ecco i tre segni baciati dalla Luna

“Guarda che luna, guarda che mare” cantava il grande Fred Buscaglione e la sera del 4 giugno ci sarà la luna piena. Non solo uno spettacolo per gli occhi, ma anche un buon strumento per conoscere, in anticipo, quale sarà la nostra sorte. Infatti, satelliti, astri e tutto ciò che riguarda costellazioni e stelle finisce per influenzare la sorte di ognuno di noi.

Per chi ci crede, e sono tanti, l’influenza astrale ha il suo peso anche nell’oroscopo di ciascuno di noi. Basta saperlo prevedere e leggere con anticipo, così da prepararsi agli eventi belli o brutti che lo accompagnano. E, la notte del 4 giugno, ci aspetta un grande fermento là in alto, grazie alla luna piena in Sagittario.

Tante novità in arrivo per alcuni segni. Ecco quali

La Luna piena in Sagittario del 4 giugno porterà diverse cose in dote. Non solo ottimismo, ma anche socialità, salute migliore, colpi di scena inaspettati. Ovviamente, non a tutti, ma a solo alcuni segni che, rispetto ad altri, saranno più premiati dalla luna piena.

Sarà anche un momento nel quale tanti riusciranno, finalmente, a far valere le proprie ragioni e ad affermarsi. E, soprattutto, l’amore finirà per premiare l’attesa di chi, per ora, ha dovuto alzare bandiera bianca. Insomma, è arrivato, per qualcuno il momento della riscossa.

Ecco quali sono i tre segni che beneficeranno, più degli altri, della Luna piena del 4 giugno

A partire dai Gemelli che col transito, nel segno, di Mercurio, avrà, come segno, importanti cambiamenti nel lavoro. Non solo, si preannunciano buone novità anche dal punto di vista delle entrate economiche, Insomma, se avete una intuizione, magari per comprare un Gratta e Vinci in un certo momento, fareste bene a seguirla.

Il Leone sarà anche lui tra i segni che godranno di un giugno molto favorevole, grazie alla comparsa della luna piena. In particolare, in amore, sono previsti incontri a breve che potrebbero dare una svolta alla nostra vita. Qualcosa di non ricercato, ma casuale. Come è giusto che sia quando è il destino a prendere il sopravvento.

La Luna piena in Sagittario del 4 giugno porterà amore e soldi soprattutto a questo fortunato segno

C’è un segno che, però, più di tutti, per il Capricorno, che avrà un mese favorevole davanti, fin da subito. Anzi, dal punto di vista sentimentale avremo l’imbarazzo della scelta, perché, improvvisamente, tutti si interessano a noi. Anche professionalmente non andrà così male, ma sarà in autunno, da questo punto di vista, la vera svolta.

Per non parlare della salute. Una notizia positiva, che aspettavamo con ansia, finalmente ci rasserenerà. Insomma, beato Capricorno. Invece, la luna andrà di traverso al povero Acquario, anche se dovrà aspettare luglio per la riscossa.