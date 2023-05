Caffè, fa bruciare i grassi più velocemente. Prendilo a quest’ora ci dice la scienza

Il caffè è una bevanda che si è diffusa in tutto il Mondo. Ha i suoi pregi e qualche possibile difetto. Ma la scienza ha scoperto che permette di bruciare più velocemente i grassi del corpo aiutando a dimagrire. Basta associarlo a questo genere di attività.

Si dice che il caffè sia nato nel Corno d’Africa, ma poi rapidamente si è diffuso in tutto il Mondo. Si è subito rivelato come una bevanda molto apprezzata e dal gusto caratteristico. Inoltre con la capacità di donare una sferzata di energia e anche una maggiore reattività al cervello, molti lo apprezzano.

Scuro e bianco

Anche se il caffè che si conosce è quello dalla tipica colorazione nera in tazzina, in questi ultimi tempi si sta diffondendo un altro tipo di caffè. Sappiamo che il caffè si divide fra qualità arabica e robusta. Il primo più aromatico con meno caffeina, il secondo più forte è più corposo. In genere per fare un buon caffè si mischiano insieme le due miscele dando prevalenza all’arabica.

Un altro modo di fare il caffè si sta diffondendo e viene comunemente chiamato caffè bianco. Ciò non dipende dai suoi chicchi che sono sempre gli stessi, piuttosto dal grado di tostatura. Se il caffè si tosta una certa temperatura affinché possa avere il suo colore caratteristico, quello bianco richiede una temperatura di tostatura più bassa. Così che quando il caffè entra in tazzina, il suo colore non è scuro ma più chiaro. Per questo motivo si chiama caffè bianco. Contiene più caffeina rispetto al caffè normale, in compenso è più ricco di antiossidanti, utili contro i radicali liberi.

Caffè, fa bruciare i grassi più velocemente se lo bevi a quest’ora

Ciò che finora non si sapeva è che il caffè aiuta a bruciare le calorie e i grassi. Lo afferma uno studio pubblicato sul Journal of the International Society of Sports Nutrition, curato dagli esperti del Dipartimento di Fisiologia dell’Università di Granada. Questi hanno visto che la caffeina contenuta in un caffè forte, bevuto mezz’ora prima di fare dell’esercizio aerobico, fa bruciare i grassi corporei in modo significativamente più veloce.

Per esercizio aerobico s’intende un’attività lenta e non rapida che porti poco alla volta l’ossigeno in circolazione nel corpo. Un’attività aerobica perciò può essere una passeggiata un po’ più lunga. Anche biciclettare al di fuori delle gare, come nell’andare per parchi. Prendendo un caffè forte mezz’ora prima di questo tipo di attività, si possono bruciare più velocemente i grassi, un aiuto per dimagrire.

Gli scienziati hanno visto che quando si fa l’esercizio nel pomeriggio, gli effetti della caffeina potranno essere più marcati in confronto al mattino. Una scoperta che mette in luce nuovi effetti del caffè, ancora poco noti.