Dopo la brusca frenata dei giorni scorsi, è venuto un rimbalzo. Cosa attendere da ora in poi, e quale impatto potrebbe avere lo Shutdown sui mercati finanziari? Guardando alla storia possiamo affermare che quest’ultimo non dovrebbe avere una forte ripercussione sui prezzi azionari ed obbligazionari, e che entro pochi giorni l’acccordo potrebbe essere raggiunto. Se ci riflettiamo non possiamo che giungere a queste conclusioni. Quale direzione prenderà Wall Street?

Il terzo anno del ciclo presidenziale

L’anno prossimo si andrà a votare in America, e sicuramente Joe Biden vorrà essere rieletto. Frattanto Trump e altri scalpitano. A chi converrebbe creare oggi un disagio all’economia, e quindi agli elettori? A chi converrebbe creare malumore? Crediamo a nessuno, e quindi anche stavolta l’accordo ci sarà.

Per questo motivo nelle serie storiche dal 1898 ad oggi, il terzo anno del ciclo presidenziale è il migliore per rendimenti dei mercati azionari (in alcuni casi il rialzo annuale è stato superiore al 20%). Riteniamo probabile anche anche questa volta sarà così.

Il barometro di gennaio scommette con probabilità superiori al 90% che questo sarà un anno positivo.

Quale direzione prenderà Wall Street? I livelli da monitorare per il breve termine

La giornata di contrattazione di giovedì 25 maggio si è chiusa in rialzo e ai seguenti livelli:

Dow Jones

32.764,65

Nasdaq C.

12.698,09

S&P500

4.151,28.

Quale effetto ha avuto il rimbalzo di ieri?

Il Nasdaq e lo S&P 500 hanno lasciato un gap aperto, e riteniamo che questo possa essere colmato fra oggi e lunedì.

Cosa osserviamo frattanto? Torniamo a rimarcare come abbiamo fatto giorni fa che su tutti e tre gli indici le medie a 200/400 e 600 settimanali sono orientate al rialzo. Ora la tendenza è neutrale ed oggi potrebbe essere decisiva.

Cosa monitorare?

La tenuta dei minimi segnati durante questa settimana. Essi sono:

Dow Jones

32.586,58

Nasdaq C.

12.416,85

S&P500

4.103,98.

Una chiusura inferiore a questi livelli aprirebbe spazio ad un ulteriore ritracciamento di almeno il 2/3% nei prossimi giorni.

Vedremo cosa accadrà.

