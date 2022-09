Settembre e ottobre sono dei mesi straordinari per quanto riguarda la cucina. L’inizio dell’autunno coincide infatti con l’arrivo sulle nostre tavole di vere e proprie prelibatezze come i funghi. Funghi che sono protagonisti di moltissimi piatti della tradizione culinaria italiana. Oggi gli esperti di ricette di ProiezionidiBorsa presenteranno una rivisitazione di un grande classico: la pasta mari e monti. Accendiamo i fornelli perché ci sono vongole e funghi porcini in questo primo piatto facile che ci farà innamorare fin dal primo assaggio.

I tonnarelli con porcini, peperoni e vongole sono il primo autunnale perfetto

I funghi sono un prodotto amatissimo nella nostra cucina. E spesso ne vengono sottovalutati i valori nutrizionali e le proprietà benefiche per la salute. L’importante è sceglierli bene e rivolgersi a un centro micologico specializzato se li cogliamo da soli e abbiamo qualche dubbio.

Per la ricetta di oggi useremo i classici e gustosissimi porcini. E li abbineremo alle vongole e ai peperoni per creare un equilibrio di sapori degno di uno chef stellato. Il tutto sostituendo gli spaghetti tradizionali con i tonnarelli, un tipo di pasta perfetto per “sostenere” questi ingredienti.

Gli ingredienti per la pasta mari e monti

Per 4 porzioni abbondanti di tonnarelli ai porcini e vongole ci serviranno:

4 etti di tonnarelli all’uovo;

5 etti di porcini freschi;

3 etti di peperoni rossi;

2 spicchi di scalogno;

mezzo kg di vongole veraci;

1 bicchiere di vino bianco;

olio d’oliva;

sale e pepe.

Vongole e funghi porcini in questo primo piatto facile che ci farà impazzire

Partiamo subito dall’operazione più complessa: la pulizia delle vongole. Controlliamo bene che non contengano sabbia e liberiamoci di quelle col guscio rovinato. Subito dopo mettiamole in uno scolapasta e iniziamo a sciacquarle. Quando non compaiono più tracce di sabbia procediamo con la cottura.

Prendiamo una padella grande e facciamo rosolare lo scalogno con un filo d’olio. Aggiungiamo le vongole e il vino. Non appena è sfumato copriamo con un coperchio e alziamo l’intensità del fuoco per far aprire le vongole.

Aspettiamo che siano completamente aperte e togliamo i gusci conservando il sugo di cottura. Adesso proseguiamo con peperoni e funghi. Grigliamo i primi e rimuoviamo la pelle. Puliamo i secondi e togliamo i residui di terra. Tagliamo i funghi a cubetti di mezzo centimetro e facciamoli cuocere in padella ancora una volta con olio e scalogno. Aggiungiamo anche i peperoni a pezzetti e regoliamo il sapore usando sale e pepe. 3-4 minuti di cottura dovrebbero bastare.

Adesso è il momento di completare il sugo. Mettiamo nella stessa padella di funghi e peperoni l’acqua di cottura delle vongole. Dopo 7-8 minuti a fuoco basso aggiungiamo anche i frutti di mare. Mischiamo e mentre aspettiamo prepariamo l’acqua per la pasta.

Una volta pronta non ci resterà che scolarla e saltarla direttamente nella padella con il condimento.

