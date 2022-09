Siamo ritornati dalle vacanze orgogliosi di esibire la nostra abbronzatura perfetta e dorata. Il vero problema, però, è l’abbronzatura che va via a macchie sulla schiena, le gambe e non solo. E subito chiediamo consiglio alle amiche per sapere in caso di abbronzatura a macchie come rimediare.

Perché ci teniamo a rispettare i trend della moda autunno inverno 2022 donna. Scegliendo i colori e i jeans di moda, oltre alle borse e alle scarpe per il 22022/23. Però, andare in giro con una abbronzatura a macchie non ci fa fare bella figura.

L’abbronzatura a macchie su gambe e schiena ci impedisce di indossare alcuni abiti

Come potremmo indossare una bella gonna corta se abbiamo un’abbronzatura a macchie bianche sulle gambe? O puntare su un vestito che metta in mostra la nostra schiena quando questa è a chiazze? Stesso discorso per il viso e le braccia. Insomma, è importante sapere come togliere l’abbronzatura a macchia di leopardo non omogenea per non sfigurare con le amiche.

Per fortuna, ci vengono in aiuto i rimedi della nonna che sono sempre efficaci e che, in questo caso, ci possono togliere dall’imbarazzo. Permettendoci di vestire secondo le indicazioni della moda.

In caso di abbronzatura a macchie come rimediare è più facile di quello che si possa pensare

Il limone ci viene in aiuto. Del resto, che questo alimento sia prezioso non solo nella bellezza, ma anche in casa, dovrebbe essere risaputo. Visto che ci sono almeno 10 modi anche per sfruttare le bucce di limone spremute invece di buttarle via.

In ogni caso, se lo mischiamo con il miele, otterremo un composto davvero molto utile per eliminare il problema dell’abbronzatura a macchie. Infatti, il limone, che, comunque, va usato con parsimonia per non irritare la nostra pelle, ha la capacità di schiarire. Invece, il miele, ha un effetto emolliente che giova in questa operazione.

Come togliere l’abbronzatura a macchia di leopardo non omogenea sulla pelle

Anche la cipolla, meglio se rossa, ci torna utile in questa operazione di rendere omogenea la nostra pelle. In particolare, non dovremo fare altro che ricavarne il succo. Che andremo a mettere sulle parti coinvolte per almeno 15 minuti.

Non sottovalutiamo il tè verde, ricco di antiossidanti che, per questo, facilitano il rinnovamento delle cellule. Una volta fatto l’infuso in acqua bollente, dovremo versarne una parte del liquido su del cotone che passeremo sulla pelle ogni 12 ore. Anche l’aloe vera gel è un rimedio efficace. Mettiamo sulla parte e strofiniamo per 60 secondi circa.

