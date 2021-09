Dopo tanta attesa è finalmente arrivata la stagione dei funghi. A settembre e ottobre i nostri boschi si riempiono di cercatori e le tavole si arricchiscono dell’inconfondibile odore di questi straordinari alimenti. Ma i funghi non sono soltanto buoni e decisamente pregiati. Se mangiati nel modo e nelle quantità giuste potrebbero davvero rivelarsi ottimi alleati della nostra salute. E settembre è il mese perfetto per raccogliere questi funghi utilissimi contro infezioni e infiammazioni. Scopriamo quali sono, i loro valori nutrizionali e le indicazioni per sfruttare al massimo le loro potenzialità. Con un’avvertenza. Mai esagerare con i funghi e mai mangiarli se non siamo sicuri della loro commestibilità.

Iniziamo la nostra rassegna dei funghi utili contro infezioni e infiammazioni con i porcini, forse i più conosciuti e amati in assoluto. Oltre a essere buonissimi, i porcini contengono buone quantità di Vitamine dei gruppi A, B e C. Tutte sostanze che potrebbero rivelarsi utili contro patologie infiammatorie e infezioni tipiche dell’autunno. Ma non solo. Questi funghi sono ricchi di potassio e fosforo. Due minerali fondamentali per la salute dell’apparato cardiocircolatorio e per quella di ossa e denti.

Spesso vengono considerati funghi di “serie B” ma anche gli champignon potrebbero risultare molto utili per la salute. Non contengono colesterolo e sono privi di lattosio e glutine. Caratteristiche che li rendono ottimi per molti tipi di regimi alimentari controllati. In più contengono Vitamina B e D e una buona quantità di potassio e zinco.

Tutte da scoprire anche le proprietà di un altro fungo tipico dei nostri territori: il finferlo. Molti lo conoscono anche come galletto e in alcuni luoghi viene addirittura preferito al porcino. Il finferlo contiene elevate quantità di Vitamine del gruppo B e di Vitamina D2. Le prime donano energia all’organismo. La seconda può aiutare contro l’invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi.

Come consumarli senza correre rischi

Per godere al massimo dei benefici dei funghi ed evitare spiacevoli sorprese e intossicazioni dobbiamo adottare alcune semplicissime regole. Ed è la stessa Fondazione Veronesi a fornire delle indicazioni molto utili. In primis se abbiamo qualche dubbio sulla commestibilità o meno di un fungo dovremmo sempre rivolgerci a un centro micologico specializzato.

In secondo luogo non dovremmo mai esagerare con il consumo di funghi. Anche quelli commestibili se mangiati troppo spesso o se cotti nel modo sbagliato possono causare intossicazioni o problemi intestinali ed epatici.

Approfondimento

