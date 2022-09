Sognare serpenti, gatti, cacca, denti che cadono e numeri al Lotto da giocare

Le bollette di gas e luce sono raddoppiate. La spesa settimanale economica per 2 o 4 persone con 50 euro ormai è impossibile. Il lavoro precario ha conseguenze e non solo per i giovani.

In questo contesto economico, la paura di spendere soldi per non rimanere senza è sempre più alta in tante famiglie. Economia domestica: come risparmiare dovrebbe essere un corso al quale ormai dovremmo tutti iscriverci. Ormai, la nostra ossessione è rivolta a cosa rinunciare per risparmiare anche solo 10 euro al giorno.

Ecco perché molte persone cercano una via alternativa per arrotondare le entrate mensili. Affidandosi alla fortuna. Ad esempio, c’è chi gioca al Gratta e Vinci scegliendo quelli con più probabilità. Insomma, per vincer la triste realtà si ricorre alla buona sorte.

In tanti, ad esempio, vogliono giocare i numeri al Lotto dopo un sogno. L’importante, però, è sapere come trasformare i sogni in numeri da giocare. Sognare serpenti, gatti, cacca, denti che cadono a che numeri corrisponde? Da questo punto di vista, ci aiuta la smorfia, ovvero il libro dei sogni utilizzato per ricavare i numeri da puntare al Lotto.

Attenzione che non tutti attribuiscono allo stesso sogno, eguale numero. Prendiamolo come un gioco, allora, senza nessun valore scientifico. Ad esempio, sognare vermi pare corrispondere al 60, ma se il corpo è ricoperto dai vermi allora il numero è il 76. Se li schiacciamo, allora puntiamo sul 37, secondo alcuni.

Sono tanti i sogni più ricorrenti, dai quali ricavare numeri. Ad esempio, sognare il nonno morto dovrebbe corrispondere al numero 70, mentre una donna defunta equivale all’11. E i cani? Se è da solo allora si gioca il 3, se sono tanti allora il numero è il 6. E se nel sogno ci morde? Il 52, ma se si limita a ringhiare allora è il 77.

I serpenti sono tra gli animali più sognati, lasciandoci inquietudine al risveglio. Ebbene, il serpente corrisponde al 51, ma se morde allora il numero è il 76 e se morde noi allora è l’80. Se riusciamo ad ammazzarlo, puntiamo sul 62.

Nei sogni, pare che la cacca porti fortuna, come quando la si calpesta accidentalmente nella vita. Comunque, dovesse capitarci di notte, il numero da giocare è l’86. Il 16, invece, è il numero che riguarda i denti, ma se cadono allora è il 50. Se fanno male? L’84.

E i gatti? Puntiamo sul 3, ma se è nero allora il numero diventa l’81, mentre se dorme è il 19. Dovesse essere morto, giochiamo il 73 e se giochiamo con lui, allora il numero è il 35. Come si vede, ogni azione corrisponde a un diverso numero. A meno che non arrivi il nonno in sogno a darci direttamente i numeri, senza tanta fatica.

