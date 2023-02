Volumizzante, allungante o meglio incurvante? Quale mascara comprare e i trucchi per avere occhi più grandi

Il mascara è un cosmetico straordinario che può trasformare completamente lo sguardo, rendendolo intenso e profondo. Ma quale acquistare tra le varie tipologie? Scopriamo il prodotto giusto, adatto alle nostre ciglia.

I cosmetici per molte donne sono dei veri e propri migliori amici, tanto da avere sempre una piccola trousse in borsa da cui non si separano mai. Soprattutto chi, per vari motivi, passa molte ore fuori casa, tenere con sé qualche prodotto che esalti la propria bellezza è praticamente fondamentale. Il make up ci permette di nascondere qualche piccola imperfezione, rendendo lo sguardo più intenso.

Uno strumento che contribuisce a dare maggiore profondità è il mascara, composto da un contenitore e uno scovolino, per applicare il prodotto. Questo componente può avere svariate forme e dimensioni, per ottenere il risultato desiderato. Infatti, non tutte le ciglia hanno le stesse caratteristiche ed è importante scegliere un prodotto su misura.

Volumizzante, allungante o meglio incurvante? Scopri quale mascara scegliere per ciglia perfette

Gli scaffali sono pieni di prodotti e i dubbi prima dell’acquisto potrebbero essere non pochi. Passiamo ore a leggere etichette per cercare di comprendere al meglio il cosmetico e non buttare soldi inutilmente. Oppure ci affidiamo al caso, optando per il prodotto in offerta che costa meno, sperando che sia quello giusto. In realtà la tipologia di mascara migliore in assoluto non esiste, prima di tutto bisogna conoscere bene la forma e i punti deboli delle proprie ciglia. Solo dopo saremo pronti a fare l’acquisto adatto, senza dover spendere grosse cifre. Volumizzante, allungante o meglio incurvante? Sai quale mascara incornicerà meglio i tuoi occhi?

Se abbiamo ciglia piuttosto corte, e non crescono nonostante le cure, puntiamo su un prodotto allungante, con scovolino sottile. Noteremo subito una lunghezza maggiore, con un tocco glamour. Il mascara volumizzante è ideale per chi possiede ciglia poco folte e sottili, conferendo uno sguardo da “cerbiatta”. Solitamente lo scovolino è più grande a forma di cilindro, clessidra o cono. Ma se il nostro problema sono le ciglia dritte, dovremo modellarle con un incurvante, grazie ad uno scovolino curvo o a pettine. Per una tenuta che duri più a lungo possibile il segreto è usare un primer prima e optare per un mascara waterproof, ovvero resistente all’acqua. Per rimuovere perfettamente il prodotto basterà usare un bifasico o un detergente olio apposito per occhi, così da non dover strofinare ed irritare l’occhio.

Sguardo da cerbiatta e i segreti per ingrandire l’occhio

Il make up può fare dei miracoli e trasformare completamente l’intensità del nostro sguardo, anche ingrandire gli occhi. Con un ombretto chiaro illuminiamo sia la parte sotto l’arcata sopraccigliare, sia nell’angolo interno dell’occhio. Fondamentale è creare, poi, una sorta di ombra tra la palpebra mobile e fissa, scegliendo nuance nude o marrone e sfumando verso l’esterno. Intensifichiamo con una matita scura sulla rima cigliare superiore e inferiore. Applichiamo, invece, una matita crema o bianca nella parte interna della rima inferiore. Infine mettiamo il mascara e il nostro sguardo sarà perfettamente incorniciato.