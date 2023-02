3.000 assunzioni da oggi e solo fino ad aprile in questa azienda pubblica che molti sognano

Andare a lavorare nella pubblica amministrazione è un sogno per molti. Questo sogno potrebbe avverarsi per oltre 3.000 disoccupati entro aprile, grazie all’assunzione di migliaia di lavoratori da parte di un colosso pubblico. La candidatura è aperta a tutti e richiede solo la presentazione di un cv.

Lavorare nel pubblico impiego offre sicurezza. Chi lavora per lo Stato può godere di garanzie e di un buono stipendio. Spesso, per ottenere un lavoro presso aziende statali, è necessario partecipare a un concorso. In questo caso, per i futuri assunti, sarà sufficiente la presentazione di un semplice cv.

3.000 assunzioni da oggi e solo fino ad aprile in Poste Italiane

Poste Italiane sta tornando lentamente alla piena attività e nei prossimi mesi riaprirà centinaia di uffici postali chiusi durante la pandemia. La riapertura dei nuovi uffici richiederà l’assunzione di nuovo personale, in particolare dei portalettere, quelli che noi conosciamo comunemente come postini. Da oggi fino ad aprile, l’azienda ha in previsione di assumere oltre 3.000 portalettere da impiegare in vari uffici postali in tutta Italia.

Le assunzioni sono in tutto il Paese. Ci sono circa 1.000 posti vacanti nel Nord Italia e altrettanti nel Centro e nel Sud Italia. L’assunzione sarà a tempo determinato. L’azienda assume i nuovi occupati con un contratto a termine della durata di circa 3 o 4 mesi. Il compito dei nuovi assunti sarà consegnare in case e aziende, lettere, plichi, buste, documenti, piccoli pacchi. Lo stipendio è di 1.200 euro netti al mese, che possono aumentare in caso di straordinari.

Come partecipare e le caratteristiche dei candidati

Le 3.000 assunzioni da oggi e solo fino ad aprile non passano tramite concorso ma sono a chiamata diretta. Quindi chi vuole candidarsi può inviare direttamente il cv a Poste Italiane. Gli aspiranti al ruolo di portalettere, ma anche ad altri ruoli, possono trovare le informazioni per l’invio del cv sul sito di Poste Italiane. La pagina dedicata alla carriera offre tutte le indicazioni per una candidatura spontanea. Inoltre, sempre questa pagina web riporta tutte le posizioni attualmente aperte e quindi non solo quella di portalettere.

Altre opportunità di lavoro in tutta Italia

Per fortuna non mancano le offerte di lavoro in tutta Italia, nel pubblico ma anche nel privato. Per esempio Acea sta ricercando personale in molte Regioni italiane. L’azienda è un colosso nazionale che opera nel settore dell’energia e nella gestione delle risorse idriche. Le offerte sono rivolte a diplomati e laureati.

Rimanendo nel settore pubblico, per chi vive in Sicilia ci sono interessanti opportunità a Messina. Il Comune ha indetto una gara per l’assunzione di diplomati e laureati. Mentre per chi vive al Nord, in Lombardia, il parco giochi Leolandia sta cercando 600 addetti per vari ruoli per la nuova stagione estiva.