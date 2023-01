Latte detergente o acqua micellare? Scopri gli stuccanti migliori per rimuovere il trucco dal viso

Esistono molti modi per struccarsi ed eliminare le impurità dal viso, ma l’importante è farlo quotidianamente e con i prodotti adatti. Vediamo le alternative valide e quando usare il latte detergente o l’acqua micellare.

Avere una pelle perfetta, morbida e liscia è il sogno di molte donne, chi non vorrebbe sfoggiare un viso luminoso, da copertina? Niente è impossibile, soprattutto se non sottovalutiamo abitudini quotidiane che possono fare la differenza. Stiamo parlando della skincare routine, ovvero una costante cura della pelle, ormai nota, ma che non tutti seguiamo con rigore. Al mattino e la sera è importante dedicare pochi minuti al nostro volto per eliminare le impurità, il trucco, sebo in eccesso, cellule morte ed effettuare una pulizia approfondita dell’epidermide, rispettando il proprio tipo di pelle. Comprare a casaccio prodotti di bellezza potrebbe essere controproducente, nonostante spendiamo parecchi soldi, perché non adatti alle nostre esigenze. Se acquisteremo il cosmetico che fa per noi, la rimozione del trucco sarà più semplice, la nostra pelle risplenderà, dopo un’attenta idratazione.

Non solo latte detergente o acqua micellare: tutte le alternative per struccarsi

Non tutti hanno tempo e voglia, soprattutto la sera dopo una lunga giornata, di pulire e idratare l’epidermide, eppure basterebbero solo pochi minuti. Se lo faremo, la pelle respirerà e contrasteremo l’invecchiamento precoce. Struccarsi correttamente, infatti, è un’azione necessaria per risultati sorprendenti. Ma come farlo senza sbagliare? Soprattutto, quale potrebbe essere il prodotto adatto?

In tanti, quando sono di fretta o in viaggio, usano delle semplici salviette struccanti usa e getta. Ne esistono di vari tipi, anche abbastanza delicate e di origine naturale, ma è consigliabile utilizzarle in caso di emergenza, l’eccessivo sfregamento potrebbe irritare. Se abbiamo la pelle particolarmente secca e sensibile, potrebbe essere una valida soluzione struccarsi con un balsamo struccante, che ha una consistenza cremosa ed è ricco di oli vegetali e nutrienti. Si usa come fosse un sapone, ovvero massaggiando il viso ed eliminando i residui con l’acqua. Molto utili anche per rimuovere il make-up resistente all’acqua, come anche gli oli e mousse. Perfetti per pelli miste e trucco waterproof anche i bifasici, ovvero prodotti che contengono un mix di oli e parte acquosa, prima dell’utilizzo vanno agitati. Con un dischetto in cotone sarà semplice eliminare trucco e impurità dal viso.

I classici per la cura della pelle

Anche la scelta tra latte detergente o acqua micellare dipenderà dal tipo di epidermide, dal livello di impurità e dal tempo a disposizione. Il primo cosmetico, più cremoso, è perfetto per pelli più sensibili e secche, nutre e pulisce a fondo e solitamente va abbinato ad un tonico. Lo struccante micellare rinfresca, deterge e purifica in un unico gesto la pelle, ma potrebbe essere più adeguato se abbiamo pelli miste o normali. Entrambi si stendono con un dischetto di cotone o con un comodo ed economico panno in microfibra, che possiamo riutilizzare dopo averlo lavato. L’ideale sarebbe sempre risciacquare il viso con acqua fresca per poi procedere con gli ultimi step, che riguardano idratazione e nutrimento, con sieri e creme.