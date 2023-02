2 ricette davvero facili e profumate da cucinare a febbraio per fare felici tutti. Da provare!

Tra mille ricette di chiacchiere e bugie non dimentichiamo i primi e gli antipasti da preparare per rendere unico un pasto.

Lo sperimentare in cucina è un’attività fondamentale per portare in tavola sempre nuove delizie. Chi ama cucinare non se lo farà dire due volte e cercherà sempre di provare nuove ricette e nuove preparazioni. Tra le ricette da preparare non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Si va dai primi ai secondi passando per antipasti e gli aperitivi. Da non dimenticare, poi, i dolci, da preparare anche sfruttando e riciclando addirittura anche del pane raffermo. Un modo creativo e interessante per non sprecare niente di ciò che entra in cucina. Oggi si andranno a vedere due ricette, rispettivamente una torta salata e il pesce spada preparato in modo alternativo. Facili e veloci per servire in tavola delle delizie senza tempo.

2 ricette davvero facili e profumate da cucinare a febbraio

La prima ricetta di cui si tratterà è una crostata di formaggio e speck da consumare come primo o come antipasto. Per realizzarla sarà necessario procurarsi 300 g di pasta sfoglia, 7 fette di speck affumicato, 3 uova, 3 dl di latte e circa 200 g di formaggio tipo groviera. Prendere lo speck e tagliarlo a liste sottili e tagliare a dadini il formaggio. In seguito prendere una padella antiaderente e fare rosolare lo speck in modo da farlo rimanere croccante. Sbattere, poi, le uova con il latte, aggiungendo un po’ di sale e pepe prima di mescolare.

Si dovrà stendere la pasta sfoglia, a questo punto, aiutandosi con un matterello e la si dovrà inserire in una tortiera rotonda. Bucherellare il tutto e distribuire al suo interno lo speck e il formaggio aggiungendo, da ultime, le uova sbattute. La torta andrà fatta cuocere in forno a 180 gradi per circa tre quarti d’ora e servita bella calda.

Pesce spada con le arance

La seconda ricetta che proporremo oggi è quella del pesce spada cotto con arance e olive. Il succo di arancia esalterà il gusto del pesce spada. Per prima cosa assicurarsi di acquistare pesce spada di qualità. Lavare il pesce spada prima di utilizzarlo e tagliarlo a fettine: Queste andranno lasciate rosolare e sistemate in una terrina da passare con il succo di limone e lasciate poi riposare in frigorifero per una ventina di minuti. Prendere, poi, una cipolla e tagliarla a fette, lavare anche le olive. Tirare fuori il pesce spada dal frigorifero e sgocciolarlo, quindi in un’altra ciotola unirlo al succo di arancia, alla cipolla e alle olive.

Insaporire con un filo di olio EVO e un po’ di sale e pepe. Il tutto, poi, andrà di nuovo messo in frigorifero, da distribuire solo al momento del pasto. Potremo poi utilizzare il pesce spada così preparato come aperitivo o stuzzicante antipasto. Da provare! Ecco 2 ricette davvero facili e profumate da cucinare a febbraio.