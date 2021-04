Cucinare etnico è sempre molto divertente, intrigante e affascinante. I sapori degli altri Paesi, infatti, sorprendono in modo piacevole e gustoso il nostro palato. Questa ricetta in particolare entrerà nei nostri cuori, non solo per la sua bontà, ma anche per la semplicità della preparazione. Quindi voliamo nel Caucaso per preparare questa incredibilmente deliziosa e tipica focaccia ripiena di formaggi: il khachapuri.

Ingredienti

Per preparare una focaccia ripiena abbiamo bisogno di:

a) 140 gr di farina 00;

b) 70 ml di latte;

c) 40 ml di acqua;

d) 7 gr di lievito di birra secco;

e) un cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

f) un cucchiaino di zucchero;

g) 100 gr di feta;

h) 50 gr di mozzarella per la pizza;

i) 50 gr di emmental;

l) 2 tuorli d’uovo;

m) farina 00 q.b.;

n) burro q.b.;

o) sale q.b.;

p) pepe q.b.

Voliamo nel Caucaso per preparare questa deliziosa e tipica focaccia ripiena di formaggi

In una ciotola mescoliamo bene il lievito secco con lo zucchero, l’acqua e il latte a temperatura ambiente. Lasciamo riposare il liquido e aspettiamo finché non vedremo comparire le bolle in superficie. A questo punto uniamo questo liquido fermentato con la farina, l’olio e un po’ di sale. Impastiamo bene gli ingredienti fino ad ottenere un impasto molto liscio e morbido, ma non troppo appiccicoso. Mettiamo il panetto in una ciotola, copriamo con la pellicola trasparente e un canovaccio e lasciamo riposare per circa 2 ore. L’impasto deve raddoppiare.

Nel frattempo, grattugiamo tutti i formaggi (feta, mozzarella, emmental) grossolanamente in una ciotola. Quando l’impasto è pronto stendiamolo con un po’ di farina e con un mattarello cercando di dargli una forma ovale o rettangolare. Ora prendiamo un po’ del formaggio e disponiamolo sui due lati lunghi della forma, quindi tiriamo l’impasto e andiamo a formare due bei bordi ripieni. Ora chiudiamo anche i due lati corti (ma senza aggiungere il formaggio) e creiamo in questo modo una forma a barchetta. Lo spazio centrale rimasto libero riempiamolo con il formaggio avanzato. Prendiamo un tuorlo d’uovo e usiamolo per spennellare i bordi. Ora inforniamo nel forno preriscaldato a 250°C per circa 15 minuti, finché i bordi non saranno dorati.

Sforniamo la focaccia e creiamo un piccolo avvallamento nel centro della barchetta di formaggi fusi. Qui lasciamo cadere un tuorlo intero, quindi infiliamo la focaccia nuovamente nel forno per pochi minuti per cuocerlo. Il tuorlo deve comunque rimanere liquido. Quando sarà pronto saliamo, pepiamo e aggiungiamo pezzettini di burro a piacere sui formaggi.

La focaccia khachapuri è pronta! Ma come si mangia? Stacchiamo un pezzetto del bordo e intingiamolo nei formaggi fusi e nell’uovo. Questa focaccia di origine caucasica è una vera e propria goduria e non riusciremo a smettere di mangiarla.