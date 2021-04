3 clamorosi errori da non commettere quando si preparano gli gnocchi di patate fatti in casa, che li farebbero risultare duri, gommosi o asciutti

Quando si preparano gli gnocchi di patate fatti in casa, soprattutto le prime volte, si può correre il rischio di sbagliare alcuni passaggi. Gli errori più comuni sono quelli che rendono gli gnocchi troppo duri o asciutti. La bontà degli gnocchi fatti in casa risiede proprio nella loro morbidezza. Insomma, ciò che va assolutamente evitato è che alla fine della preparazione si abbiano dei proiettili, più che degli gnocchi. Per evitare un risultato di questo tipo con l’articolo di oggi, ProiezionidiBorsa mette in guardia da 3 clamorosi errori da non commettere quando si preparano gli gnocchi di patate fatti in casa.

Usare troppa farina rispetto al necessario

La proporzione esatta di farina per degli gnocchi fatti in casa, deve essere del 30% massimo, rispetto al peso delle patate. Quindi su un chilo di patate, 300 grammi di farina andranno più che bene. Esagerare con la farina, per paura che gli gnocchi si sfaldino in cottura, è forse il peggiore tra i 3 clamorosi errori da non commettere quando si preparano gli gnocchi di patate fatti in casa. Perché è quello responsabile della durezza degli gnocchi.

Lavorarli troppo rendendoli duri

Lavorare troppo a lungo l’impasto degli gnocchi è un altro dei 3 clamorosi errori da non commettere quando si preparano gli gnocchi di patate fatti in casa. Quando si lavorano troppo, infatti, si attiva il glutine presente nella farina. Questo farà risultare gli gnocchi, gommosi e duri. Quindi, per evitare questo errore, lavorarli solo il tempo necessario per amalgamare gli ingredienti sarà più che sufficiente.

Prepararli con troppo anticipo

Anche prepararli con troppo anticipo, è un errore da non commettere con gli gnocchi, perché si seccherebbero! Poiché hanno una preparazione abbastanza veloce (per la ricetta degli gnocchi fatti in casa, cliccare qui), non sarà necessario preparali ore e ore prima. Se si vuole ottenere un buon risultato, sarà meglio preparali poche ore prima di consumarli.

Evitando questi errori quando si preparano gli gnocchi di patate fatti in casa, si avranno degli gnocchi morbidi e avvolgenti.