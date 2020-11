La lavatrice è uno degli elettrodomestici più comodi che esistano nelle case. Infatti, grazie al suo lavoro, si risparmia tantissimo tempo. Non lavare i panni a mano è un vero e proprio sollievo. E, soprattutto, anche un risparmio di fatica non indifferente. Ma ci sono alcuni oggetti che non possono proprio essere lavati da questo elettrodomestico. E molti non sanno quali sono. Per questo oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre questa breve guida. Infatti, sembra incredibile, ma non bisognerebbe mai mettere queste cose in lavatrice.

I costumi da bagno sono in cima

Non è sicuramente periodo di costumi da bagno. Su questo siamo d’accordo. Ma questo genere di informazioni vengono poi conservate a vita. E dunque potranno essere riutilizzate nella prossima stagione estiva, in modo tale da non rovinare il proprio costume. Questo indumento, infatti, non è assolutamente fatto per essere sciacquato in lavatrice. Il modo migliore per lavarli è a mano, e soprattutto senza ammorbidente. Il tessuto di cui sono fatti potrebbe rovinarsi in un secondo senza questi accorgimenti!

Attenzione anche alle cravatte

La cravatta è uno di quegli accessori che rende un outfit maschile elegante e raffinato. E c’è una scelta infinita che rispecchia i gusti di ognuno. Quando però si vuole comprare una cravatta di un certo tipo, si sa che il costo aumenta. E, in questi casi soprattutto, bisogna davvero stare attenti al lavaggio. Mettere una cravatta costosa in lavatrice, infatti, porterebbe al rischio di rovinarla, soprattutto se il lavaggio è programmato su temperature abbastanza alte. Sarà sicuramente meglio eseguire il buon vecchio lavaggio a mano, con bacinella, detersivo e un po’ di olio di gomito!

Anche i cuscinetti in gommapiuma fanno parte della lista

Molti sono portati a pensare che i cuscinetti in gommapiuma possano facilmente essere lavati nell’elettrodomestico. In realtà le cose non stanno esattamente così. Se infatti è possibile inserire le federe nella lavatrice, la stessa cosa non vale per i cuscini, che dovranno essere lavati a mano.

Perciò, sì, sembra incredibile, ma non bisognerebbe mai mettere queste cose in lavatrice. Dunque, è necessario fare attenzione quando si eseguono i lavaggi e assicurarsi che nessuno di questi oggetti sia nell’elettrodomestico prima dell’avvio!

Approfondimento

La lavatrice e il bucato potrebbero essere completamente rovinati a causa di questa svista