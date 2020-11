Che buoni i tramezzini! Un pasto veloce o uno spuntino per spezzare la fame senza farsi venire troppi sensi di colpa. A meno che non li si riempia con tutto quello che troviamo nel frigorifero. Con i consigli di oggi, ProiezionidiBorsa suggerisce come preparare dei tramezzini deliziosi con questi ingredienti light. Vediamo quali sono. Ma prima soffermiamoci un momento sul tramezzino.

La parola tramezzino

Questo vocabolo ha un’origine curiosa. La sua etimologia infatti è dovuta all’invenzione del grande poeta Gabriele D’Annunzio. Il vate amava coniare di continuo nuovi termini anche per contrastare l’influenza delle lingue straniere in Italia. Ecco perché oggi quando ci riferiamo alle fette di pancarrè ripiene le chiamiamo tramezzino anziché sandwich.

Come preparare dei tramezzini deliziosi con questi ingredienti light

Merluzzo

Questo pesce buonissimo e dalle proprietà benefiche è anche molto facile da preparare. Il consiglio ideale è di preparare un carpaccio con sale pepe e limone. Occorre quindi tagliare il merluzzo in fettine molto fine e lasciarlo marinare qualche ora. Per renderlo ancora più gustoso si può usare del pepe rosa invece del tradizionale pepe nero. Al carpaccio si può accompagnare della rucola fresca e dei pomodori datterini. Il risultato è eccezionale. Provare per credere.

Roast beef

Questo taglio bovino è perfetto per un buon tramezzino light. Possiamo decidere la cottura che preferiamo della carne. Certo, non va cotta troppo altrimenti perderebbe la sua ragione d’essere. Accompagnamolo a qualche goccia di aceto balsamico e ad un buon calice di vino. Può trasformarsi tranquillamente in una cena alternativa, ma light.

Zucchine e vellutata di piselli

Tranquilli, ce n’è anche per i vegetariani. Con delle zucchine grigliate e una gustosa vellutata di piselli possiamo accontentare anche chi sceglie di non mangiare la carne. Se proprio siamo esigenti e non vogliamo prendere quella taglia in più, mettiamo da parte alcolici e bevande gassate e prepariamo un estratto vegetale o una centrifuga con della frutta fresca di stagione.