Viso luminoso con 10 anni di meno: ecco i consigli dell’estetista di Zendaya per una skincare perfetta

La pelle del viso necessita della giusta protezione. Passati i 50 anni è facile incappare in rughe e imperfezioni, ma non bisogna escludere che si presentino anche in giovine età. Per mantenere tonica la cute e prevenire l’invecchiamento possiamo affidarci ai consigli delle esperte di skincare. Vanessa Marc, la facialist delle star, suggerisce la routine quotidiana da seguire.

Quando guardiamo le star della TV ci meravigliamo per la loro bellezza. A volte è merito del trucco e di qualche ritocchino che loro stesse non nasconderebbero. In altri casi è la beauty routine che contribuisce a rendere pressoché perfette. Qui entrano in gioco il lavoro delle visagiste e di chi ne sa di estetica. Tra queste c’è Vanessa Marc, a cui si affidano dive del calibro di Zendaya, Winnie Harlow e Cara Delevigne. L’esperienza e le sue tecniche sono un efficace rimedio contro l’avanzare dell’età e i segni sulla pelle. Seguendo i suoi consigli di bellezza, anche tu potresti avere un viso luminoso con 10 anni di meno. Ecco le dritte a cui attenersi, da applicare senza trattamenti invasivi ma comodamente nel bagno di casa.

Le regole per avere una pelle di porcellana e sempre curata

Vanessa Marc suggerisce alcuni comportamenti da adottare per migliorare l’aspetto del proprio viso. Il primo è idratare la pelle meglio che si può. Per farlo bisognerebbe applicare prodotti in grado di trattenere e conservare l’acqua all’interno dell’epidermide. Ovviamente, non bisogna scordarsi di bere con frequenza ogni giorno. Per eliminare il sebo e le impurità, invece, è bene tergersi con detergenti delicati. L’esperta del settore sottolinea poi l’importanza della vitamina C e del retinolo. La prima è utile per rendere l’incarnato brillante, mentre il secondo avrebbe un’azione rassodante e antirughe.

Il tocco finale lo si darà con una protezione solare adeguata a prevenire le macchie cutanee. Un avvertimento della Marc è quello di fare attenzione al fai da te. Al contrario, spingerebbe a provare le maschere a LED, che sono di moda al giorno d’oggi. Il loro effetto contribuirebbe a ridurre l’infiammazione e stimolare la produzione di collagene, un elemento importante per la bellezza della pelle.

Per un viso luminoso con 10 anni di meno bisogna anche proteggersi dal sole

Come accennato, le rughe non sono un problema esclusivo dell’età avanzata. Le più precoci potrebbero presentarsi sui volti dei giovani, soprattutto a causa del fotoinvecchiamento dovuto all’esposizione al sole. Per ripararci ci affidiamo di solito alle creme solari tradizionali che, tuttavia, non sarebbero così efficaci contro i raggi UVA.

Come miglior alternativa, gli esperti suggerirebbero i fotoriflettenti solari minerali in polvere, ideali per proteggere le zone sensibili della pelle. Per il resto del corpo, invece, affidiamoci a indumenti coprenti e possibilmente certificati, come proteggenti solari totali.