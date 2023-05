I 5 prodotti make up più consigliati dalle influencer per miglior qualità e resa: rossetto, fondotinta e non solo

Hai voglia di cambiare la tua routine make-up e trovare prodotti efficaci per risultati impeccabili? Ecco i 5 prodotti più cliccati sui social!

Il make up è una sorta di secondo vestito che ogni giorno indossiamo per risultare ancora più attraenti e sentirci più belle. E anche se non sei una che si destreggia tra pennelli, ombretti e blush, è quasi impossibile che non ti trucchi almeno un pochino. Insomma, quanto basta per coprire le imperfezioni e sfoggiare un viso meno stanco e anzi, al contrario, più radioso e giovane.

Proprio per realizzare il make up di tutti i giorni, ciascuna di noi si affida a dei prodotti che preferisce per qualità, tenuta e risultato finale. Ma come fare quando il nostro rossetto o mascara preferito sono in esaurimento, fuori produzione o cambiano formulazione e non ci convincono più? Bisogna trovare un’alternativa, anche se potrebbe risultare complicato orientarsi nella giungla di marchi, tonalità e consistenze del mondo beauty. Per fortuna, un aiuto arriva dagli esperti del settore e dalle beauty influencer che quasi quotidianamente pubblicano recensioni sui social. Non resta dunque che scoprire quali sono i 5 prodotti make up più consigliati dalle influencer nell’ultimo periodo.

La top five di TikTok

Tra le varie piattaforme a disposizione, una delle più usate per promozioni e video recensioni è senza dubbio TikTok. Del resto, le caratteristiche di questa piattaforma social bene si prestano a questo tipo di obiettivo informativo.

La grafica è innovativa e anche la possibilità di inserire una colonna sonora musicale in sottofondo rende i video immediatamente più intriganti. Ma, senza bisogno di scaricare l’applicazione o di affannarsi in lunghe ricerche, ecco quali sono i consigli da non perdere.

I 5 prodotti make up più consigliati dalle influencer: sei pronta a provarli anche tu?

Cominciamo da uno strumento che non può mancare nella trousse visto che è utilissimo per uniformare i pigmenti di make up: il pennello. Quello più cliccato al momento è il Dior Backstage n.18: perfetto per dare al fondotinta un finish levigato, ma ottimo per applicare anche altri prodotti. E quando si parla di fondotinta, non si può certo dimenticare il suo braccio destro: il primer. Power Grip di E.L.F Cosmetics ha un prezzo che si aggira attorno agli 11 euro e vanta una resa impeccabile sui diversi tipi di pelle. Tutto merito della texture in gel trasparente, che non altera minimamente il colore naturale dell’incarnato.

Altro must di ogni buona trousse che si rispetti è il mascara, di cui ovviamente esistono tantissime versioni. Ce n’è una, però, che nonostante sia in commercio già da tempo, non smette di riscuotere grande successo. Si tratta del Telescopic Mascara di L’Oréal Paris, attualmente disponibile in tre versioni: black, extra dark e lift. Rivolgiamo infine l’attenzione ai prodotti più cliccati per il trucco labbra. Il primo è il Black Honey Lipstick di Clinique, l’ideale per dare alle labbra un colore subito più intenso ma dall’effetto comunque naturale. Seguono il Buttergloss e le Lip Jumbo Liner di Nyx Cosmetics, marchio virale su TikTok per ottimo rapporto qualità prezzo, reperibilità e assortimento.