Pelle grassa e acne da adulti? Qualche rimedio per un problema comune anche ad Aurora Ramazzotti

Curiamo il nostro aspetto fisico in vari modi. Ad esempio c’è chi segue una dieta e va in palestra o corre e chi spende tanti soldi dal parrucchiere. Vestirsi bene può anche valorizzare la figura e nascondere imperfezioni. A tal proposito il viso, la parte più esposta del nostro corpo, potrebbe farci sentire a disagio. Pelle grassa e brufoletti in molte persone anche famose si presentano pure dopo l’adolescenza. Vediamo come attenuare queste problematiche.

Spesso guardandoci allo specchio soprattutto se donne ci si sente insoddisfatte. Qualche chilo in più, peli superflui e capelli secchi sono alcuni nemici da combattere. I rimedi possono essere tanti e in generale è sempre bene consigliarsi con degli specialisti.

In alcuni casi è la pelle del viso a presentare dei problemi. Soprattutto durante il periodo dell’adolescenza maschi e femmine cambiano aspetto. Per diversi fattori la pelle può essere oleosa e presentare pori dilatati, punti neri, brufoli.

Nella maggior parte dei casi con il passaggio all’età adulta l’epidermide cambia in modo positivo.

Alcune cause della pelle impura

Prima di dare un’occhiata a cosa fare con pelle grassa e acne da adulti, scopriamo alcune possibili cause. Forse si usano creme troppo grasse e nutrienti e un trucco pesante. Anche un’igiene poco curata potrebbe influire. Detergenti non adatti oppure struccarsi in modo frettoloso possono a lungo andare causare problemi. Da non trascurare anche alcune abitudini, come pressare lo smartphone pieno di batteri sulla guancia. L’alimentazione ricca di grassi o troppi tè e caffè in soggetti sensibili potrebbero rivelarsi dannosi per la bellezza dell’epidermide. Inoltre, i fattori ormonali influenzerebbero l’aspetto del viso.

Presentano una pelle problematica anche i vip. Sui social e su alcune riviste, ad esempio, Aurora Ramazzotti avrebbe parlato della sua lunga battaglia contro l’acne. Durante la gravidanza sembrava sparita per sempre, ma è riapparsa dopo la nascita del figlio Cesare.

Pelle grassa e acne da adulti? Cosa fare e come truccarsi

Per quanto riguarda le possibili origini interne della pelle untuosa con imperfezioni consultiamoci con il medico. Probabilmente ci indicherà delle analisi e una dieta detox. Ecco invece una beauty routine che potrebbe favorire un miglioramento del nostro aspetto.

La mattina è necessario detergere il viso con un gel rinfrescante e purificante. Dopo averlo asciugato tamponando, applichiamo un tonico delicato.

A questo punto usiamo qualche goccia di un siero, da preferirne uno con niacinamide e zinco dall’azione seboregolatrice. Possiamo massaggiarlo prima della crema giorno o insieme a un po’ di essa. Preferiamo un prodotto con protezione solare, almeno SPF30.

La sera è importantissimo detergere nuovamente il viso o usare un’acqua micellare se siamo truccate. Applichiamo una crema con retinolo rigenerante e andiamo a dormire.

Due volte al mese facciamo uno scrub esfoliante. Dopo mettiamo una leggera crema idratante. Possiamo anche usare una maschera all’argilla una volta a settimana per contrastare l’untuosità. I cosmetici da preferire sono senza olio, compatti e possibilmente minerali. Vanno anche bene la cipria e il correttore verde su brufoli e arrossamenti.