Pizza fatta in casa a lievitazione veloce? Segui la ricetta dello chef Gabriele Bonci, il Michelangelo della pizza

Vuoi preparare la pizza ma non hai voglia di aspettare ore e ore per la lievitazione dell’impasto, tanto che pensi ti convenga più uscire e andare in pizzeria. Niente paura: resta a casa e segui il metodo di Gabriele Bonci, il noto chef soprannominato il Michelangelo della pizza.

Gabriele Bonci è lo chef protagonista del programma Pizza Hero di Foodnetwork, in cui girava l’Italia per assaggiare le pizze dei migliori forni. Habitué ne La prova del cuoco e giudice a Bake Off Italia, ha rivoluzionato la panificazione usando per i suoi impasti ingredienti di qualità superiore. Come miscele di cereali e lievito selvatico. I metodi e i consigli di Gabriele Bonci possono essere una vera e propria guida allo sfornare una pizza spettacolare. E aiutarti, soprattutto, per quello che riguarda la lievitazione dell’impasto.

Non tutti hanno sempre tempo o voglia di attendere lunghe ore di lievitazione quando preparano l’impasto della pizza. E questa attesa snervante può far perdere la pazienza e la voglia di mettersi alla prova. In questo caso, può esserti utile la ricetta della pizza di Gabriele Bonci con lievitazione di 30 minuti.

Ottima pizza fatta in casa con impasto che lievita solo 30 minuti

È possibile ottenere un buon impasto anche non rispettando lunghi tempi di lievitazione. L’impasto può essere leggero e digeribile grazie a una ricetta perfettamente calibrata.

Fondamentale è la scelta della farina, che deve essere a bassa percentuale proteica. Per una sola mezz’ora di lievitazione, poi, sarà necessario l’uso del lievito istantaneo come ingrediente. Ecco la ricetta di Gabriele Bonci.

Ingredienti e procedimento

Per preparare questa pizza a lievitazione veloce avrai bisogno di procurarti determinati ingredienti. Che saranno 500 g di farina classica 00, 280 g di acqua, 10 g di olio, 15 g di sale, 5 g di zucchero e poi di una bustina di lievito istantaneo. Dovrai miscelare zucchero, farina e lievito in una planetaria, aggiungere metà dell’acqua e impastare. Dopo 5 minuti aggiungi il sale e il resto dell’acqua. Impasta per 10 minuti, aggiungi l’olio e prosegui.

Forma due panetti e lasciali riposare per un quarto d’ora. Stendi ora la pizza con le mani su un piano infarinato dai bordi verso il centro, quindi adagiala in una teglia oleata. Preriscalda il forno, farcisci la pizza come meglio credi, inforna a 250° per 7 minuti nel ripiano più basso. Spostala quindi nel ripiano centrale per 3 minuti. Trascorso il tempo, la tua pizza fatta in casa sarà pronta.