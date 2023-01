Ecco quali cibi aiutano ad aumentare la produzione di collagene per rimanere giovani più a lungo

La ricerca dell’eterna giovinezza è stata oggetto, anche ultimamente, di numerosi studi scientifici. Sì, perché sarebbe il sogno di ogni essere vivente quello di non subire la degenerazione dei tessuti. L’eterna giovinezza ha funto anche da spunto per film fantascientifici ed ironici, dove la bellezza sempiterna rappresenta qualcosa di surreale. Come indicato, da ultimo sono stati condotti studi scientifici approfonditi sull’argomento. In particolare, ci si è soffermati sulle cellule di alcuni esseri viventi marini e su quelle dei coccodrilli, che sembrano rigenerarsi anche per centinaia di anni. Insomma, forse si stanno ponendo le basi per la futura immortalità umana ma ancora adesso non è dato saperlo. Di certo, però, sappiamo che ci sono dei trattamenti così come degli stili di vita che aiutano a mantenersi in forma. Infatti, l’invecchiamento maggiore o minore delle cellule, oltre che all’avanzare dell’età, è legato anche ad altri fattori.

Quali sono gli altri fattori principali dell’invecchiamento

Come anticipato, oltre all’età, ci sono altri fattori interni ed esterni che contribuiscono al più celere invecchiamento dei tessuti. Tali sono: i fattori genetici, lo stile di vita e l’alimentazione. Con primi alludiamo a fattori legati ai geni e familiari, che prescindono dalle nostre abitudini e dalla nostra volontà. Gli ultimi due, invece, possono essere gestiti. Per stile di vita, infatti, intendiamo la tendenza ad assumete abitudini che favoriscono lo sviluppo di fattori degenerativi. Si pensi al fumo, all’alcool e alla sedentarietà. A ciò aggiungasi l’alimentazione che, se corretta, aiuta a contrastare talune patologie e anche l’invecchiamento dei tessuti. In quest’articolo approfondiremo quali cibi aiutano ad aumentare la produzione di collagene ed elastina. Ecco, quindi, un elenco di alimenti che dovremmo inserire nella nostra dieta per mantenere una pelle elastica e rassodata.

Ecco quali cibi aiutano ad aumentare la produzione di collagene contrastando i radicali liberi

Anzitutto, abbiamo i cibi ricchi di Omega-3, che prevengono e contrastano le rughe e segni dell’età. Tra essi abbiamo, principalmente: salmone, avocado e noci. In secondo luogo, ci sono i cibi ricchi di collagene, ideali per ripristinarne la formazione all’interno dell’epidermide. Tra essi abbiamo: carote, patate, melone, mango e albicocche.

In terzo luogo, abbiamo i cibi ricchi di colina, che è una vitamina del gruppo B. Questa si trasforma in glicina, un aminoacido cardine per la produzione del collagene. La troviamo nei seguenti alimenti: ceci, uova, fagioli, cavolfiore, tacchino. Infine, abbiamo i cibi contenenti grandi quantità di vitamina E, anch’essa complice di una pelle sana e giovane. In particolare, essa è presente in nocciole, mandorle, semi di girasole, burro d’arachidi.