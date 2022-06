Visitiamo i luoghi magici di questa parte della Sicilia famosa per aver ospitato tutte le storie del Commissario Montalbano

La Sicilia è una delle regioni più belle d’Italia. Anche chi non l’ha mai visitata, seguendo serie TV e documentari, potrebbe affermarlo. In particolare, negli anni 2000 una fiction l’ha resa ancora più famosa, semmai ce ne fosse bisogno. Stiamo parlando del Commissario Montalbano, magistralmente interpretato da Luca Zingaretti, la trasposizione televisiva dei romanzi di Andrea Camilleri.

A far da sfondo a tutte le vicende, la parte sud orientale dell’isola, con degli scorci mozzafiato. Tutte le città della storia, a partire da Vigata, nella realtà non esistono. O meglio, non nella loro completezza. Sono infatti una sorta di collage reale di ciò che la Sicilia offre ai suoi visitatori. Dall’avvento della serie, nel lontano 1999, il turismo è decisamente aumentato. Il motivo è semplice: moltissime persone hanno deciso di visitare i luoghi nei quali sono stati ambientati i numerosi episodi.

Pensiamo subito alla casa del protagonista. Il sogno di molti di noi. Affacciata sulla spiaggia, a pochissimi metri dal mare. Iniziare la giornata con un bagno mattutino e consumare il caffè sulla terrazza come il Commissario. Quanto pagheremmo per farlo ogni giorno? Probabilmente molto. La villa si trova a Punta Secca, un piccolo borgo marinaro vicino a Ragusa. Visitarla e sentirsi Montalbano per un giorno è davvero semplicissimo.

Se poi volessimo vedere il luogo di lavoro del poliziotto e della sua squadra, basta recarsi a Scicli. Una città in pieno stile barocco, il cui centro storico è stato insignito del titolo di Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Confina con Ragusa e Modica, altre due perle della costa orientale dell’isola.

Durante i vari episodi, poi, sono protagoniste numerose spiagge della zona. In particolare quelle di Marina di Ragusa e quella della Riserva Naturale di Randello. Imperdibili da visitare, per godere di un mare blu cobalto, ideale soprattutto per famiglie con bambini.

La città di Ragusa è la base di partenza per effettuare un tour completo che deve necessariamente toccare anche quelle di Noto e Ibla. Un inno al barocco, con cattedrali e palazzi di grandissimo pregio, che nulla hanno da invidiare anche a uno dei luoghi simbolo della Sicilia. Centri storici tra i più belli del nostro Paese e non solo. Cibo fantastico, inutile sottolinearlo, con ristoranti di pesce ottimi e non particolarmente cari.

