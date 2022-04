Si trova proprio sopra Palermo questo splendida città assolutamente da visitare per la sua cattedrale patrimonio mondiale dell’UNESCO

La Sicilia è, senza dubbio, una delle zone più belle d’Italia. Vorremmo dire del Mondo, ma ci limitiamo solo al nostro Paese, anche se non sarebbe azzardato farlo. Le sue città, il suo clima, il suo mare, i suoi arcipelaghi. Sono solo alcune delle componenti che rendono questo territorio davvero splendido. Soprattutto in primavera, prima che il caldo la invada, a partire dal mese di giugno.

Meta ideale di vacanza, seppure con gravi carenze nel settore trasporti, essa è facilmente raggiungibile da tutte le più grandi città d’Italia. Palermo, Catania e Trapani accolgono i turisti in aeroporti di buon livello. Sul traffico su gomma e ferro, invece, ci sarebbe ben più di un appunto da fare.

Tuttavia, compensiamo le inefficienze con le straordinarie bellezze presenti sul territorio. Con un po’ più di volontà e partecipazione, si potrebbe davvero rendere tutta la Sicilia una meta turistica di primo livello nel Mondo. Questa, però, è un’altra storia.

Di Palermo abbiamo già parlato in recenti occasioni. Il suo fascino è molto forte, nonostante non versi in uno stato particolarmente brillante. Un centro storico tra i più belli del nostro Paese meriterebbe una conservazione migliore.

Sopra alla città, a poca distanza, si trova un Comune che è famoso soprattutto per la sua straordinaria cattedrale. Essa è giustamente patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2015. Stiamo parlando di Monreale. Chi soggiorna nei pressi del capoluogo siculo, deve assolutamente trovare qualche ora di tempo per visitare questo luogo straordinario.

A un’altezza di 300 metri circa sul livello del mare, si staglia questa città di quasi 40.000 abitanti, costruita dai Normanni nel primo secolo dopo l’anno Mille. Ancora oggi, il Palazzo Reale da loro edificato occupa i locali del municipio. Un’opera imponente, un antipasto da visitare, prima del clou di questo paese.

La sua magnifica cattedrale, dedicata a Santa Maria Nuova, infatti, ospita turisti da ogni parte del Mondo. Costruita alla fine del XII secolo, è un mix tra lo stile arabo e quello nordeuropeo, portato dai Normanni. La sua bellezza, oltre che nella struttura esterna, risiede negli splendidi mosaici bizantini che ne decorano l’interno, in particolare quelli dell’abside, con il Cristo pantocreatore. Si rimane davvero a bocca aperta quando si alza la testa per ammirarli.

Solamente un’accurata visita di tutto il complesso della cattedrale, del magnifico chiostro del Monastero di San Benedetto e del Museo Diocesano necessiterà di almeno tre d’ore. Per rifocillarsi, poi, basterà scegliere uno dei tanti punti di ristoro del centro storico, dove poter assaggiare la cucina siciliana, tra le migliori del pianeta, soprattutto in fatto di pesce.

I dintorni

Per il pomeriggio, poi, si può proseguire la visita di Monreale visitandone i dintorni. La torre saracena di Malpasso o il complesso monastico di Maria Santissima del Rosario a Tagliavia. Fino ad arrivare al Belvedere, un giardino pubblico da cui si può ammirare tutta la vallata su cui sorge Palermo. Denominata Conca d’oro, perché illuminata da tantissimi alberi di agrumi, dai limoni ai mandarini. Uno spettacolo davvero impagabile, prima di chiudere la visita di questa fantastica terrazza siciliana.

