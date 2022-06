Nonostante il freno inibitorio dato dalla razionalità, chi ha avuto l’esperienza di una lettura di Tarocchi spesso ne esce esterrefatto. Le carte, o Lame, che compongono il mazzo, non sono altro che le pagine non rilegate di un libro arcano. La simbologia contenuta nelle illustrazioni ha la capacità di estrapolare dettagli dell’anima del consultante, come fossero i tasselli di un mosaico.

Un geroglifico indecifrabile, scolpito nell’inconscio. Infatti, molto spesso, queste sedute non bastano mai. Ciò accade perché il più delle volte sfociano in qualcosa che travalica la pura divinazione. Da una stesura fatta con coscienza e professionalità, un consultante dovrebbe uscire più consapevole di sé stesso. I Tarocchi sono gratis se si impara a leggerli, infatti, apprendendo i significati profondi dei simboli degli Arcani, si acquisisce dimestichezza anche con la propria anima.

Il cartomante ascolta, scruta, risponde e non giudica mai. Dunque per avvicinarsi alla lettura dei tarocchi bisogna sospendere completamente il giudizio o la critica, sviluppando un certo distacco. Esiste un segno d’acqua, profondo, abissale e complesso, che insieme al Cancro possiede delle doti innate che ne fanno un divinatore abilissimo. Se si desidera approcciare alla lettura dei Tarocchi, è necessario procurarsi un mazzo proprio. Il resto dell’investimento va fatto sul proprio sé, sulla propria ricettività e sullo studio degli Arcani. Per iniziare questo viaggio, è utile conoscere uno schema di massima, che possa aprire le porte ad approfondimenti e competenze successive.

I Tarocchi sono gratis se si impara a leggerli, ecco a che segni zodiacali corrispondono i 22 arcani maggiori e i significati

Il Bagatto significa giovinezza, iniziativa, abilità, entusiasmo, audacia, ricerca, studio. È collegato al segno zodiacale dell’Ariete. La Papessa è fedeltà, cautela, segreto, maturità, intuizione. Si lega a Cancro e Toro. L’Imperatrice è fascino, creatività, maternità, benessere. È connessa a Vergine e Gemelli. L’Imperatore è fermezza, stabilità, rigore, benevolenza. I suoi segni sono Leone, Ariete e Sagittario. Il Papa è aiuto, saggezza, protezione ed è connesso al Sagittario. L’Innamorato è amore, matrimonio, scelta, accordi. I suoi segni sono Toro, Gemelli e Vergine.

Il Carro è dinamismo, lavoro fruttuoso, carriera in ascesa. È connesso ad Ariete, Leone e Cancro. La Giustizia è equilibrio, armonia, disciplina, legalità, segno zodiacale Bilancia. L’Eremita è solitudine, vecchiaia, rimpianti, saggezza, è legato al Capricorno. La Ruota è novità, eventi fortunati, promozione, si lega alla Vergine. La Forza è volontà, tenacia, resistenza, energia, è connessa con il Leone e l’Ariete. L’Appeso è blocco, riflessione, sacrificio. Si lega a Bilancia e Pesci. La Morte è metamorfosi, cambiamento, imprevedibilità, il suo è il segno dello Scorpione.

La Temperanza è comunicazione, pazienza, progresso. È legata all’Acquario. Il Diavolo è dipendenza, magnetismo, istinto, azzardo, si lega a Scorpione e Capricorno. La Torre è distruzione, catarsi, incidente, scontro. È connessa all’Ariete. La Stella è armonia, desideri, speranza, nascita, il segno è l’Acquario. La Luna è segreto, manipolazione, menzogna, i segni sono Cancro e Pesci. Il Sole è chiarezza, amicizia, onestà. Si lega a Leone e Gemelli. Il Giudizio è rinascita, protezione, ritorni. I segni sono Acquario e Pesci.

Il Mondo è completezza, successo, realizzazione. Si lega a Cancro e Toro. Il Matto è infanzia, innocenza, caos. Si lega allo Scorpione.

Lettura consigliata

Altro che Toro e Scorpione, ecco qual è il segno zodiacale più geloso e non bisogna farsi ingannare dalla sua freddezza