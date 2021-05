Quest’anno siamo più che mai alla ricerca del relax e di uno spazio all’aria aperta dove respirare a pieni polmoni. Adesso che le prospettive per l’estate migliorano possiamo pensare a dove spendere le nostre vacanze. Spesso però, non abbiamo bisogno di guardare lontano, non importa quello che stiamo cercando. Ad esempio, visitare queste spiagge bianche e incontaminate è come acquistare un biglietto per il paradiso senza però uscire dal paese e spendere troppo.

Il cuore del Mediterraneo che ha tanto da offrire

Dove si trovano queste spiagge meravigliose? Nell’isola che il cuore del Mediterraneo, la Sardegna. Questa è un’isola che ha davvero tanto da offrire. Non importa quante volte l’abbiamo visitata, i sardi stessi non la conosceranno mai completamente in una vita intera. Questo vale anche per chi e soprattutto alla ricerca di spiagge paradisiache. Se abbiamo paura dei prezzi troppo alti, basta non andare nelle località più famose. Ad esempio, lungo la costa orientale il Golfo di Orosei riceve ormai migliaia di turisti ogni giorno. Se però saliamo verso Capo Comino incontriamo spiagge più spaziose e più accessibili dai turisti di ogni tasca.

Possiamo alloggiare in uno dei piccoli paesini di mare come Capo Comino o Sos Alinos. Sarà però necessario prenotare con un certo anticipo, considerato che la Sardegna è fra le mete più ambite quest’anno. Adesso non ci resta che scegliere ogni giorno la nostra spiaggia preferita. In particolare, ce ne sono due che meritano tutta la nostra attenzione: Bidderosa e Berchida.

La prima si trova all’interno di un’oasi naturale e come tale è a pagamento. Il ticket di ingresso è di 12 euro per un’intera giornata più 1 euro persona. Se decidiamo di farci una bella passeggiata nella straordinaria pineta ricca di percorsi e laghetti dove avvistare fenicotteri, il biglietto sarà solo 1 euro a persona. Bisogna dire però, che spendere un paio di giorni in questo paradiso sulla terra vale veramente la pena. Infatti, questa misura di conservazione ci regala un ambiente ancora intatto. Berchida invece è una spiaggia che si trova subito sopra ma non è compresa nell’oasi naturale. La sua bellezza ci lascerà senza fiato, circondata da fresche pinete, alte dune di zucchero e un mare basso e trasparente. Ci verrà davvero da chiederci se siamo davvero arrivati in paradiso.