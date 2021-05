L’alloro o il pero presentano spesso foglie accartocciate e appiccicose. Dopo poco tempo le foglie ricoperte da questa melassa dolce e collosa iniziano a cadere. Con il tempo questa situazione sembra interessare l’intera chioma dell’albero, che diviene immediatamente sofferente. Il responsabile di tutto questo è un piccolo parassita alato detto “psilla”. Questo emittero è di colore verde o marrone, quasi fluorescente se osservato da vicino. Ecco come eliminare in modo semplice ma risolutivo questo minuscolo parassita che danneggia fortemente alberi da frutto e siepi.

Come riconoscere un albero colpito da psilla

Quando questo parassita infesta una pianta è possibile riconoscerlo dalle foglie arricciate e piene di rigonfiamenti di colore scuro. Parte della superficie fogliare appare ricoperta da una sostanza collosa, molto simile alla melata.

Per questo motivo molti scambiano l’infestazione da psilla con quella da cocciniglia cotonosa. In quest’ultimo caso basta osservare la presenza di particolari altri sintomi della pianta, spiegati in questa precedente guida.

Il vero danno della psilla è che i suoi escrementi zuccherini attirano altri parassiti, per cui diventa importante riconoscerla e rimediare in fretta. Ecco come eliminare in modo semplice ma risolutivo questo minuscolo parassita che danneggia fortemente alberi da frutto e siepi.

Come allontanare la psilla

Consigliamo innanzitutto di sfavorire quanto più possibile climi umidi. Questo parassita prolifera velocemente in condizioni di umidità. Se necessario suggeriamo anche di sfoltire la chioma per favorire il riciclo d’aria. Procedere a rimuovere velocemente i rami e le foglie colpite dall’infestazione dell’insetto. Non irrigare troppo la pianta e non bagnare assolutamente le foglie durante le annaffiature.

I rimedi per combattere il problema

Oltre a tutte queste importanti azioni spesso è necessario agire con soluzioni apposite. Innanzitutto consigliamo di effettuare ripetute concimazioni a base di fosforo e potassio.

Un ottimo rimedio naturale pare essere il piretro. Esso è un antiparassitario naturale ammesso anche in agricoltura biologica. È possibile acquistarlo online, in vivaio o nei negozi d’agricola più forniti. Seguire le dosi indicate sulla confezione.

Un ultimo rimedio naturale lo offre la natura. Esistono molti insetti antagonisti della psilla come i “ditteri sirfidi”o i “rincoti antocoridi”. Individuare però subito la presenza di questo insetto e rimuovere prontamente le foglie colpite è sempre il metodo più veloce ed efficace.